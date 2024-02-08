В Улан-Удэ адвокат «развел» свою клиентку

Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности уголовного дела в отношении адвоката , о котором сообщили ранее в Советском райсуде Улан-Удэ.





Как рассказали в следственном ведомстве, адвокат, являющийся членом адвокатской палаты Бурятии, обвиняется по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве).

По версии следствия, адвокат осуществлял защиту женщины, которая привлекалась к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. В сентябре 2023 года он убедил клиентку в том, что для прекращения уголовного дела необходимо дать следователю полиции взятку в виде ноутбука стоимостью более 45 тыс. рублей и выказал готовность стать посредником. Женщина согласилась, отдала адвокату деньги, однако позже обратилась с заявлением в правоохранительные органы, описав незаконные действия защитника.«После возбуждения уголовного дела в ходе предварительного следствия выяснилось - адвокат заранее знал, что уголовное преследование в отношении его клиентки будет и так прекращено в связи с истечением сроков давности. И он решил воспользоваться этим для обмана женщины и хищения денег. Придумав историю с взяткой и получив от женщины 46 тыс. рублей, он оставил их себе и распорядился по своему усмотрению», - сообщили следователи.В настоящее время адвокат отправлен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается. Окончательная квалификация действиям адвоката будет дана после сбора и оценки всех доказательств.Фото: «Номер один»