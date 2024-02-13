В Улан-Удэ осудили членов ОПГ

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух членов организованной преступной группы, созданной для систематического совершения краж чужого имущества. Они признаны виновными в совершении серии преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).В период с июля 2022 по март 2023 года члены организованной преступной группы в составе трех человек, совершали кражи из частных жилых домов и гаражей граждан. В помещения они проникали, разбивая окна и взламывая замки дверей, похищали представляющие ценность вещи и деньги. В результате, жителям города Улан-Удэ, Иволгинского, Заиграевского и Тарбагатайского районов причинен общий ущерб свыше одного миллиона рублей, повреждено имущество на сумму свыше четырехсот тысяч рублей.Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя назначил организатору и руководителю преступной группы 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму участнику группы - 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении причиненного материального вреда на 644 тыс. рублей.Приговор в законную силу не вступил.В отношении третьего соучастника преступлений Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ ранее вынес обвинительный приговор, приговорив его к наказанию в виде лишения свободы.