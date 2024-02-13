Крупное ДТП с пятью пострадавшими произошло в Бурятии

ДТП произошло днем 12 февраля в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 33-летняя водитель автомобиля «Тойота Клюгер», ехавшая со стороны Улан-Удэ в направлении Кяхты, в 20 км от Новоселенгинска не справилась с управлением и совершила столкновение с автомашинами «Тойота Прадо» и «Ниссан Икстрэйл».







В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 5 человек из «Клюгера»: водитель и ее 38-летний супруг, а также трое их детей. Взрослых отвезли в Гусиноозерскую больницу. Детям оказали помощь на месте – госпитализация им не потребовалась.Фото: ГИБДД Бурятии