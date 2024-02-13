Происшествия 13.02.2024 в 10:20

Крупное ДТП с пятью пострадавшими произошло в Бурятии

На трассе в Селенгинском районе столкнулись три автомобиля
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Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП с пятью пострадавшими произошло в Бурятии
ДТП произошло днем 12 февраля в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 33-летняя водитель автомобиля «Тойота Клюгер», ехавшая со стороны Улан-Удэ в направлении Кяхты, в 20 км от Новоселенгинска не справилась с управлением и совершила столкновение с автомашинами «Тойота Прадо» и «Ниссан Икстрэйл».


В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 5 человек из «Клюгера»: водитель и ее 38-летний супруг, а также трое их детей. Взрослых отвезли в Гусиноозерскую больницу. Детям оказали помощь на месте – госпитализация им не потребовалась.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

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