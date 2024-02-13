Происшествия 13.02.2024 в 17:32

В Улан-Удэ женщина-бомж из-за ревности порезала своего сожителя

Горожанка приревновала мужчину к своей знакомой

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ женщина-бомж из-за ревности порезала своего сожителя

В столице Бурятии осудили 51-летнюю горожанку без определенного места жительства. Две женщины и мужчина «сообразили на троих», но веселье закончилось поножовщиной.

В марте 2022 года 51-летняя жительница Улан-Удэ в колодце на ул. Ключевская распивала спиртные напитки со своим сожителем и знакомой. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, женщина нанесла сожителю два удара кухонным ножом в область живота. Тем самым она причинила ему тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летней горожанки. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ с учетом мнения гособвинителя назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"


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