Происшествия 13.02.2024 в 17:46

Житель Бурятии дважды ударил ножом пожилую мать

Мужчина дико разозлился, когда увидел, что бутылка с алкоголем пуста
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии дважды ударил ножом пожилую мать
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Селенгинского района, обвиняемого в покушении на убийство.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина проживал с пожилой матерью в улусе Дэбэн Селенгинского района. 21 июля 2023 года он работал во дворе по хозяйству, затем вернулся домой, где увидел пустую бутылку из-под спиртного. Решив, что содержимое употребила мать, мужчина разозлился, схватил нож и нанес пожилой женщине два удара клинком в живот. В этот момент в дом зашел сосед, который вызвал врачей и полицию. В результате своевременно оказанной медицинской помощи женщину удалось спасти.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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