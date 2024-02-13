Происшествия 13.02.2024 в 17:46
Житель Бурятии дважды ударил ножом пожилую мать
Мужчина дико разозлился, когда увидел, что бутылка с алкоголем пуста
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Селенгинского района, обвиняемого в покушении на убийство.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина проживал с пожилой матерью в улусе Дэбэн Селенгинского района. 21 июля 2023 года он работал во дворе по хозяйству, затем вернулся домой, где увидел пустую бутылку из-под спиртного. Решив, что содержимое употребила мать, мужчина разозлился, схватил нож и нанес пожилой женщине два удара клинком в живот. В этот момент в дом зашел сосед, который вызвал врачей и полицию. В результате своевременно оказанной медицинской помощи женщину удалось спасти.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина проживал с пожилой матерью в улусе Дэбэн Селенгинского района. 21 июля 2023 года он работал во дворе по хозяйству, затем вернулся домой, где увидел пустую бутылку из-под спиртного. Решив, что содержимое употребила мать, мужчина разозлился, схватил нож и нанес пожилой женщине два удара клинком в живот. В этот момент в дом зашел сосед, который вызвал врачей и полицию. В результате своевременно оказанной медицинской помощи женщину удалось спасти.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Тегипокушение