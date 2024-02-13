Житель Бурятии дважды ударил ножом пожилую мать

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Селенгинского района, обвиняемого в покушении на убийство.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина проживал с пожилой матерью в улусе Дэбэн Селенгинского района. 21 июля 2023 года он работал во дворе по хозяйству, затем вернулся домой, где увидел пустую бутылку из-под спиртного. Решив, что содержимое употребила мать, мужчина разозлился, схватил нож и нанес пожилой женщине два удара клинком в живот. В этот момент в дом зашел сосед, который вызвал врачей и полицию. В результате своевременно оказанной медицинской помощи женщину удалось спасти.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»