В Бурятии злостного должника перепутали с человеком с таким же именем и фамилией

Прокуратура Еравнинского района провела проверку по обращению жителя Республики Хакасия о нарушении его прав в ходе исполнительских действий.Установлено, что судом с жителя Еравнинского района взысканы алименты и задолженность по кредитам. При этом он и гражданин, обратившийся в прокуратуру, имеют идентичные персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество и дату рождения. Судебный пристав-исполнитель неверно определил лицо, которое обязано исполнить содержащиеся в судебных актах требования, и наложил арест на транспортное средство и банковские счета жителя Хакасии.В целях защиты прав гражданина прокурор района внес представление руководителю регионального управления федеральной службы судебных приставов.По результатам рассмотрения представления все постановления пристава- исполнителя, вынесенные в отношении заявителя, отменены, арест с банковских счетов и транспортного средства сняли.Фото: "Номер один"