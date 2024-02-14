Происшествия 14.02.2024 в 09:12

В Бурятии злостного должника перепутали с человеком с таким же именем и фамилией

Его счета и автомобиль были арестованы
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии злостного должника перепутали с человеком с таким же именем и фамилией
Прокуратура Еравнинского района провела проверку по обращению жителя Республики Хакасия о нарушении его прав в ходе исполнительских действий.

Установлено, что судом с жителя Еравнинского района взысканы алименты и задолженность по кредитам. При этом он и гражданин, обратившийся в прокуратуру, имеют идентичные персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество и дату рождения. Судебный пристав-исполнитель неверно определил лицо, которое обязано исполнить содержащиеся в судебных актах требования, и наложил арест на транспортное средство и банковские счета жителя Хакасии.

В целях защиты прав гражданина прокурор района внес представление руководителю регионального управления федеральной службы судебных приставов.

По результатам рассмотрения представления все постановления пристава- исполнителя, вынесенные в отношении заявителя, отменены, арест с банковских счетов и транспортного средства сняли.

Фото: "Номер один"
Теги
Общество

Все новости

Жителю Улан-Удэ подсунули автомобиль с перебитыми номерами
14.02.2024 в 09:52
Правительство, работодатели и профсоюзы Бурятии подписали два соглашения
14.02.2024 в 09:38
Министр культуры Бурятии призвала граждан быть бдительными при покупке билетов на мероприятия
14.02.2024 в 09:35
В Бурятии автомобиль угнали с кладбища
14.02.2024 в 09:28
В Улан-Удэ маргинальные личности украли дверь в многоквартирном доме
14.02.2024 в 09:27
В Бурятии прокуратура и уполномоченный по правам человека подписали соглашение о сотрудничестве
14.02.2024 в 09:18
В Бурятии злостного должника перепутали с человеком с таким же именем и фамилией
14.02.2024 в 09:12
В Бурятии иностранку осудили за незаконный перенос через таможню 50 тыс. долларов
14.02.2024 в 09:06
Глава Тарбагатайского района Бурятии досрочно сложил полномочия
14.02.2024 в 09:03
Левша возвращается
14.02.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 февраля

Читайте также
В Бурятии автомобиль угнали с кладбища
Правда, через несколько метров угонщик наехал на камень, и иномарка заглохла
14.02.2024 в 09:28
В Улан-Удэ маргинальные личности украли дверь в многоквартирном доме
Дверь весом 50 килограмм злоумышленники хотели сдать на металл
14.02.2024 в 09:27
Житель Бурятии дважды ударил ножом пожилую мать
Мужчина дико разозлился, когда увидел, что бутылка с алкоголем пуста
13.02.2024 в 17:46
В Улан-Удэ женщина-бомж из-за ревности порезала своего сожителя

Горожанка приревновала мужчину к своей знакомой

13.02.2024 в 17:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru