Происшествия 14.02.2024 в 09:12
В Бурятии злостного должника перепутали с человеком с таким же именем и фамилией
Его счета и автомобиль были арестованы
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Еравнинского района провела проверку по обращению жителя Республики Хакасия о нарушении его прав в ходе исполнительских действий.
Установлено, что судом с жителя Еравнинского района взысканы алименты и задолженность по кредитам. При этом он и гражданин, обратившийся в прокуратуру, имеют идентичные персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество и дату рождения. Судебный пристав-исполнитель неверно определил лицо, которое обязано исполнить содержащиеся в судебных актах требования, и наложил арест на транспортное средство и банковские счета жителя Хакасии.
В целях защиты прав гражданина прокурор района внес представление руководителю регионального управления федеральной службы судебных приставов.
По результатам рассмотрения представления все постановления пристава- исполнителя, вынесенные в отношении заявителя, отменены, арест с банковских счетов и транспортного средства сняли.
Фото: "Номер один"
Установлено, что судом с жителя Еравнинского района взысканы алименты и задолженность по кредитам. При этом он и гражданин, обратившийся в прокуратуру, имеют идентичные персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество и дату рождения. Судебный пристав-исполнитель неверно определил лицо, которое обязано исполнить содержащиеся в судебных актах требования, и наложил арест на транспортное средство и банковские счета жителя Хакасии.
В целях защиты прав гражданина прокурор района внес представление руководителю регионального управления федеральной службы судебных приставов.
По результатам рассмотрения представления все постановления пристава- исполнителя, вынесенные в отношении заявителя, отменены, арест с банковских счетов и транспортного средства сняли.
Фото: "Номер один"
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