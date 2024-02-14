В Улан-Удэ маргинальные личности украли дверь в многоквартирном доме

Около семи часов утра в полицию Улан-Удэ за помощью обратилась жительница многоквартирного дома коридорного типа по ул. Комсомольская. Со слов женщины, неустановленные лица украли металлическую дверь в коридоре.Выйдя из комнаты, улан-удэнка обратила внимание на двух подозрительных мужчин. Через несколько минут она услышала грохот и вышла в коридор. Почувствовав сквозняк, женщина пошла закрывать дверь, ведущую на лестницу, и обнаружила, что её нет.«Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску подозреваемых. При отработке прилегающей территории росгвардейцы обнаружили похищенную дверь возле закрытого пункта приёма вторсырья на ул. Октябрьская. Вскоре они задержали двух подозреваемых, которые вернулись к краденому», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанными оказались граждане 45 и 33 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Их доставили в полицию. Злоумышленники сознались, что похитили самодельную металлическую дверь весом более 50 килограммов и донесли её до пункта приема металлолома, который еще не открылся в столь ранний час.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии