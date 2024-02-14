Житель Улан-Удэ получил меньше года колонии за случайное убийство

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 62-летнего ранее судимого горожанина, обвиняемого причинении смерти по неосторожности.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, 17 сентября 2023 года в течение дня обвиняемый с сожительницей употребляли алкоголь в квартире у знакомого в микрорайоне Аэропорт. Вечером женщина пошла в магазин за очередной порцией спиртного и долго не возвращалась. Спустя час мужчина направился следом, встретил сожительницу в подъезде и в отместку за длительное ожидание с силой толкнул ее руками в грудь. Женщина не удержалась на ногах, упала навзничь и ударилась головой о ребро бетонной ступени. Сожитель оставил её в подъезде в бессознательном состоянии и ушел домой. Позже женщину обнаружили прохожие, которые вызвали скорую. Потерпевшую госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней от полученной травмы она скончалась.На суде мужчина полностью признал вину и заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. Оно было удовлетворено.При вынесении приговора суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья близкого родственника подсудимого, а также активное способствование расследованию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел. В итоге горожанин получил 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.Фото: Следственный комитет Бурятии