Происшествия 14.02.2024 в 11:53

В Улан-Удэ осудили женщину, сбившую ребенка на пешеходном переходе

В момент происшествия горожанка была пьяна
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ осудили женщину, сбившую ребенка на пешеходном переходе
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летней горожанки, обвиняемой по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ – «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Происшествие случилось 19 сентября прошлого года на ул. Борсоева в Улан-Удэ. Утром там переходила дорогу группа детей, возвращавшихся из спортивной школы. Ребятишки ступили на проезжую часть на зеленый сигнал светофора, однако ехавший по дороге автомобиль «Тойота» не остановился и сбил одного из них – 12-летнего мальчика. За рулем машины находилась женщина, освидетельствование показало, что она пьяна.

Сбитого школьника увезли в больницу. Он сутки провел в реанимации, а затем его перевели в неврологию. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы правой орбиты, верхнечелюстной пазухи, костей носа. Также у него были сломаны несколько зубов. По словам матери, её сын в настоящее время чувствует себя удовлетворительно, однако его беспокоят головные боли, он стал нервным, поскольку испытал потрясение.

На суде обвиняемая рассказала, что в тот день около 8 часов утра она приехала к знакомой, с которой выпила вино и опьянела. Произошедшее дальше она помнила смутно, а в себя пришла уже после ДТП. По какой причине женщина не остановилась перед стоп-линией при загорании желтого и красного цвета светофора, она объяснить не смогла. Приехавшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД горожанка сразу созналась, что выпила.

При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольную выдачу женщиной записей с видеорегистратора своего автомобиля, частичное возмещение морального вреда потерпевшей, принесение извинений, положительные характеристики, наличие на иждивении малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств установлено не было.

В итоге суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Исполнение наказания отсрочено до достижения её младшим ребенком 14-летнего возраста.

Также суд удовлетворил гражданский иск матери пострадавшего мальчика, взыскав с осужденной компенсацию морального вреда в размере 950 тысяч рублей. Для обеспечения иска на автомобиль осужденной женщины наложили арест.

Фото: ГИБДД Бурятии
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