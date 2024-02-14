Происшествия 14.02.2024 в 13:01

В Бурятии полицейские раскрыли незаконную рубку леса в особо крупном размере

Причиненный ущерб составил более 405 тысяч рублей
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии полицейские раскрыли незаконную рубку леса в особо крупном размере
Днем 13 февраля в отделение полиции «Ильинское» ОМВД России по Прибайкальскому району поступило заявление от сотрудников лесхоза о выявленной при патрулировании лесного массива незаконной рубке. Неизвестный в труднопроходимой лесной местности спилил свыше 15,5 кубометров сосны, березы и лиственницы. Причиненный ущерб составил более 405 тысяч рублей. 

На место выехала следственно-оперативная группа. На лесоучастке полицейские обнаружили порубочные остатки, следы от снегохода и сани к нему. Проследовав по отпечаткам протекторов гусениц транспортного средства, они вышли в расположенный в двух километрах от лесоучастка поселок и лицом к лицу встретились с подозреваемым: местный житель на снегоходе двигался им навстречу. Как выяснилось позднее, он направлялся за сломавшимися в лесу санями.   

40-летний житель п. Ильинка признался, что двумя днями ранее осуществил заготовку деревьев с их последующей транспортировкой без соответствующего разрешения уполномоченного органа. Большую часть древесины он продал, другая в виде сортиментов изъята из ограды его дома.

Также у мужчины изъяты бензопила и снегоход с санями.

Отметим, постоянного источника дохода он не имеет. Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.

Фото: "Номер один" 
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