В Бурятии полицейские раскрыли незаконную рубку леса в особо крупном размере

Днем 13 февраля в отделение полиции «Ильинское» ОМВД России по Прибайкальскому району поступило заявление от сотрудников лесхоза о выявленной при патрулировании лесного массива незаконной рубке. Неизвестный в труднопроходимой лесной местности спилил свыше 15,5 кубометров сосны, березы и лиственницы. Причиненный ущерб составил более 405 тысяч рублей.На место выехала следственно-оперативная группа. На лесоучастке полицейские обнаружили порубочные остатки, следы от снегохода и сани к нему. Проследовав по отпечаткам протекторов гусениц транспортного средства, они вышли в расположенный в двух километрах от лесоучастка поселок и лицом к лицу встретились с подозреваемым: местный житель на снегоходе двигался им навстречу. Как выяснилось позднее, он направлялся за сломавшимися в лесу санями.40-летний житель п. Ильинка признался, что двумя днями ранее осуществил заготовку деревьев с их последующей транспортировкой без соответствующего разрешения уполномоченного органа. Большую часть древесины он продал, другая в виде сортиментов изъята из ограды его дома.Также у мужчины изъяты бензопила и снегоход с санями.Отметим, постоянного источника дохода он не имеет. Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.Фото: "Номер один"