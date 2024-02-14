Происшествия 14.02.2024 в 13:08

В Улан-Удэ служебная собака помогла задержать убийцу молодого мужчины

Пёс привел сыщиков к квартире преступника, который уже замыл следы крови
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ служебная собака помогла задержать убийцу молодого мужчины
Ночью 13 февраля по пути в больницу в машине скорой скончался 33-летний мужчина, которого с колото-резаными ранениями обнаружили во дворе многоквартирного дома на улице Московской в Улан-Удэ. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело и вскоре вышли на след злоумышленника - 27-летнего ранее судимого приятеля потерпевшего. Парня задержали. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах преступления.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в ночь на 13 февраля обвиняемый в квартире матери на улице Московской распивал спиртное с приятелем, после чего на фоне алкогольного опьянения поссорился с ним. Схватив нож, злоумышленник нанес им удары в грудь, живот и по руке собутыльника. Раненый мужчина смог выбежать из квартиры на улицу и спрятался во дворе за мусорными баками, где позже потерял сознание. Его обнаружил прохожий, который вызвал скорую. Однако по пути в больницу мужчина скончался.

В это время обвиняемый с родственниками замыл следы крови в квартире и подъезде. Место преступления удалось установить благодаря служебно-разыскной собаке. В дальнейшем при тщательном осмотре в квартире сыщики обнаружили улики.

В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: «Номер один»
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