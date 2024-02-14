Происшествия 14.02.2024 в 13:09
В Улан-Удэ поймали любителя спортивной одежды
Мужчина несколько раз обокрал один и тот же спортивный магазин
Текст: Ольга Лазарева
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в кражах одежды из спортивного магазина в Советском районе.
Заявления о преступлениях, выявленных работниками торговой точки при просмотре записей с камер видеонаблюдения, поступили в полицию 12 февраля. В мужчине на кадрах полицейские узнали ранее попадавшего в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений 39-летнего жителя Улан-Удэ.
Дознанием установлено, что вечером 15 января он похитил из магазина брюки, с которыми в числе прочих вещей предварительно зашёл в примерочную. Днем 11 февраля аналогичным образом совершил кражу футболки и жилета. Общий ущерб составил 8,5 тысяч рублей.
По имеющейся информации, имущество злоумышленник продал на одном из рынков.
Мужчина нигде не работает.
- За содеянное он будет привлечен к уголовной ответственности по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Отметим, это не первые совершенные им подобные кражи. Ранее в отношении него дознанием было расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по аналогичным хищениям в том же магазине, - сообщили в МВД Бурятии.
Заявления о преступлениях, выявленных работниками торговой точки при просмотре записей с камер видеонаблюдения, поступили в полицию 12 февраля. В мужчине на кадрах полицейские узнали ранее попадавшего в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений 39-летнего жителя Улан-Удэ.
Дознанием установлено, что вечером 15 января он похитил из магазина брюки, с которыми в числе прочих вещей предварительно зашёл в примерочную. Днем 11 февраля аналогичным образом совершил кражу футболки и жилета. Общий ущерб составил 8,5 тысяч рублей.
По имеющейся информации, имущество злоумышленник продал на одном из рынков.
Мужчина нигде не работает.
- За содеянное он будет привлечен к уголовной ответственности по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Отметим, это не первые совершенные им подобные кражи. Ранее в отношении него дознанием было расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по аналогичным хищениям в том же магазине, - сообщили в МВД Бурятии.
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