Происшествия 14.02.2024 в 14:22

В Бурятии горели два гаража с машинами

Причиной возгораний стали короткие замыкания
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горели два гаража с машинами
Утром 13 февраля в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на территории частного домовладения в селе Байкало-Кудара Кабанского района. К месту вызова направился дежурный караул 26-ой пожарной части.

«На момент прибытия пожарного подразделения гараж, внутри которого находился автомобиль ВАЗ-2115, был полностью охвачен огнём. Огонь также успел перейти на кровлю дома. На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось более трех часов. В результате пожара огнем уничтожен гараж и находившийся в нем автомобиль. На площади 24 кв. м. частично повреждены стена и кровля дома», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Схожее происшествие случилось утром 14 февраля в селе Поселье Иволгинского района. Там горел гараж и находящийся внутри автомобиль Nissan Atlas. В результате пожара полностью выгорела кабина автомобиля, двигатель и кузов не пострадали. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание удлинителя, к которому был подключен отопительный котёл.

Фото: МЧС Бурятии
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