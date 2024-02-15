Происшествия 15.02.2024 в 09:43

В Джидинском районе 82-летний дедушка разоблачил мошенников

За это сельчанину вручили тортик
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Текст: Ольга Лазарева
В Джидинском районе 82-летний дедушка разоблачил мошенников
В Джидинском районе 82-летний местный житель распознал мошенников, которые позвонили на стационарный телефон пожилых хозяев дома и потребовали деньги за непривлечение к ответственности их дочери, которая якобы, спровоцировала ДТП.

Эта история произошла днем 6 февраля. Трубку взяла супруга пенсионера. Услышанная ею новость ужаснула: их дочь попала в аварию. Более того, по словам представившегося врачом собеседника, по её вине пострадала беременная женщина: она угодила под колёса автомобиля и в результате потеряла ребёнка. Псевдо-врача у телефона потом сменил лже-полицейский, а затем и, по легенде, адвокат. 

Он-то и предложил «уладить дело», заговорив о неподъемной для супружеской четы сумме в 2 миллиона рублей. Тогда дедушка заподозрил – на связи мошенники: совсем недавно профилактическую беседу о том, как не стать жертвой аферистов, при подворовом обходе проводил начальник участковых уполномоченных полиции. 

Пожилая хозяйка тем временем разговаривала уже с, якобы, самой попавшей в ДТП «дочкой» и, как и та, безудержно плакала. Дедушка попытался успокоить супругу и высказал свои подозрения относительно поступивших звонков. Он предложил самостоятельно выйти на связь с дочерью и всё у неё разузнать, а поскольку та, находясь на работе, не взяла трубку, было решено позвонить её мужу.  

Незамедлительно зять приехал к родственникам и, разобравшись в ситуации, подтвердил: супружеская чета подверглась обману интернет-преступников. О происшедшем граждане сообщили в районный отдел МВД.

Полицейские  поблагодарили Анатолия Максимовича за проявленную в его почтенные годы бдительность и поздравили пенсионеров с праздником Белого месяца.  В гости они пришли не с пустыми руками: хозяевам стражи порядка вручили тортик в виде юрты и ещё раз напомнили о правилах кибербезопасности.  

Фото: Pixabay.com
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с 14 по 20 февраля

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