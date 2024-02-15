В Джидинском районе 82-летний дедушка разоблачил мошенников

В Джидинском районе 82-летний местный житель распознал мошенников, которые позвонили на стационарный телефон пожилых хозяев дома и потребовали деньги за непривлечение к ответственности их дочери, которая якобы, спровоцировала ДТП.Эта история произошла днем 6 февраля. Трубку взяла супруга пенсионера. Услышанная ею новость ужаснула: их дочь попала в аварию. Более того, по словам представившегося врачом собеседника, по её вине пострадала беременная женщина: она угодила под колёса автомобиля и в результате потеряла ребёнка. Псевдо-врача у телефона потом сменил лже-полицейский, а затем и, по легенде, адвокат.Он-то и предложил «уладить дело», заговорив о неподъемной для супружеской четы сумме в 2 миллиона рублей. Тогда дедушка заподозрил – на связи мошенники: совсем недавно профилактическую беседу о том, как не стать жертвой аферистов, при подворовом обходе проводил начальник участковых уполномоченных полиции.Пожилая хозяйка тем временем разговаривала уже с, якобы, самой попавшей в ДТП «дочкой» и, как и та, безудержно плакала. Дедушка попытался успокоить супругу и высказал свои подозрения относительно поступивших звонков. Он предложил самостоятельно выйти на связь с дочерью и всё у неё разузнать, а поскольку та, находясь на работе, не взяла трубку, было решено позвонить её мужу.Незамедлительно зять приехал к родственникам и, разобравшись в ситуации, подтвердил: супружеская чета подверглась обману интернет-преступников. О происшедшем граждане сообщили в районный отдел МВД.Полицейские поблагодарили Анатолия Максимовича за проявленную в его почтенные годы бдительность и поздравили пенсионеров с праздником Белого месяца. В гости они пришли не с пустыми руками: хозяевам стражи порядка вручили тортик в виде юрты и ещё раз напомнили о правилах кибербезопасности.Фото: Pixabay.com