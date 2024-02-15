Происшествия 15.02.2024 в 09:48
Жительницу Бурятии освободили от кольца
Медики с этой задачей не справились, тогда за дело взялись пожарные
Текст: Андрей Константинов
К медикам Еравнинской ЦРБ обратилась женщина с необычной проблемой. Она не могла снять кольцо с пальца, который уже серьезно распух.
Как сообщает вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», медики не смогли помочь сельчанке и отправили её в пожарную часть. Там с задачей справились.
«4-й караул быстро и находчиво удалил кольцо - сотрудники перекусили его кусачками», - рассказали в чате.
Фото: «Еравна-инфо.24/7»
Как сообщает вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», медики не смогли помочь сельчанке и отправили её в пожарную часть. Там с задачей справились.
«4-й караул быстро и находчиво удалил кольцо - сотрудники перекусили его кусачками», - рассказали в чате.
Фото: «Еравна-инфо.24/7»
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