Жительницу Бурятии освободили от кольца

К медикам Еравнинской ЦРБ обратилась женщина с необычной проблемой. Она не могла снять кольцо с пальца, который уже серьезно распух.Как сообщает вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», медики не смогли помочь сельчанке и отправили её в пожарную часть. Там с задачей справились.«4-й караул быстро и находчиво удалил кольцо - сотрудники перекусили его кусачками», - рассказали в чате.Фото: «Еравна-инфо.24/7»