На Байкале автомобиль частично ушел под лед

Видео внедорожника, наполовину погрузившегося в воду, предположительно в акватории Байкала в Северо-Байкальском районе, появилось в Телеграм-каналах сегодня утром.Предварительно установлено, что на кадрах происшествие, зарегистрированное во вторник в районе мыса Котельниковский на Севере Бурятии. По информации ЕДДС, поступившей от очевидца 13 февраля в первой половине дня, на озере Байкал, в указанном районе произошел частичный провал автомобиля. Машина погрузилась под лед одним передним колесом, в результате происшествия никто не пострадал.Вероятно, ситуация получила развитие, однако официально за помощью в спасательные службы никто не обращался. Сообщения о пострадавших также не поступали. Информация уточняется.Сотрудники МЧС России призывают водителей пользоваться только официально оборудованными ледовыми переправами и дорогами, отвечающими всем требованиям безопасности. В настоящий момент ледовая поверхность озера Байкал имеет неоднородную структуру, на водоеме наблюдается множество трещин и промоин. Выезд на лед может быть опасен для жизни.Фото: скриншот