Предприимчивый житель Бурятии намыл полкилограмма золотого песка

Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 4 ст. 191 УК РФ – «Незаконный оборот драгоценных металлов».Как сообщили в пресс-службе суда, летом 2023 года мужчина нелегально добыл 625 граммов шлихового золота стоимостью более 3 миллионов рублей. Добытый золотой песок он перевез домой. Однако на след сельчанина вышли сотрудники ФСБ. Мужчину задержали, а в ходе обыска в его доме незаконно добытый драгметалл был найден и изъят.На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд также учел наличие у него на иждивении малолетних детей и совершеннолетнего сына-студента, положительные характеристики, благотворительную деятельность, болезненное состояние здоровья и отсутствие судимостей. Отягчающих обстоятельств в деле обнаружено не было.В итоге сельчанина приговорили к полутора годам лишения свободы условно и штрафу в размере 80 тысяч рублей. Добытое им золото обращено в доход государства.Фото: «Номер один»