Улан-удэнцы в январе перевели мошенникам 46 млн рублей

Более 46 млн рублей перевели мошенникам жители Улан-Удэ за январь 2024 года, сообщает Управление МВД России по г. Улан-Удэ.Один из новых способов – мошенничество на сайтах объявлений или интернет-магазинах. Продавец-мошенник размещает в сети интернет заманчивое объявление о продаже товара, человек откликается на это объявление, мошенник просит внести предоплату и после этого выключает телефон.Только внимательность и недоверие к тем, кто просит, убеждает и предлагает, сможет по-настоящему сохранить ваши деньги и сбережения. Не принимайте поспешное решение, звоните родным, уточняйте информацию в банках.Как распознать мошенников?1. На вас выходят сами. Злоумышленники могут представиться службой безопасности банка, представителями полиции, сотовых операторов и др. Любой неожиданный звонок или пугающее СМС - это скорее всего мошенники!2. Радуют внезапной выгодой или пугают. Сильные эмоции притупляют бдительность, не слушайте незнакомцев, не вступайте в беседу.3. На вас давят. Преступники всегда торопят, чтобы у вас не было времени на обдумывание. У них большой опыт по обману, они бывают очень убедительными и правдоподобными.4. Говорят о деньгах. Предлагают спасти сбережения и перевести их на якобы безопасный счет.- Администрация Улан-Удэ убедительно просит горожан быть бдительными и не дать мошенникам обмануть себя и своих близких! – предупреждают в мэрии Улан-Удэ.