Происшествия 15.02.2024 в 11:13

Улан-удэнцы в январе перевели мошенникам 46 млн рублей

Появились и новые способы обмана
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы в январе перевели мошенникам 46 млн рублей
Более 46 млн рублей перевели мошенникам жители Улан-Удэ за январь 2024 года, сообщает Управление МВД России по г. Улан-Удэ.

Один из новых способов – мошенничество на сайтах объявлений или интернет-магазинах. Продавец-мошенник размещает в сети интернет заманчивое объявление о продаже товара, человек откликается на это объявление, мошенник просит внести предоплату и после этого выключает телефон.

Только внимательность и недоверие к тем, кто просит, убеждает и предлагает, сможет по-настоящему сохранить ваши деньги и сбережения. Не принимайте поспешное решение, звоните родным, уточняйте информацию в банках.

Как распознать мошенников?

1. На вас выходят сами. Злоумышленники могут представиться службой безопасности банка, представителями полиции, сотовых операторов и др. Любой неожиданный звонок или пугающее СМС - это скорее всего мошенники!

2. Радуют внезапной выгодой или пугают. Сильные эмоции притупляют бдительность, не слушайте незнакомцев, не вступайте в беседу.

3. На вас давят. Преступники всегда торопят, чтобы у вас не было времени на обдумывание. У них большой опыт по обману, они бывают очень убедительными и правдоподобными.

4. Говорят о деньгах. Предлагают спасти сбережения и перевести их на якобы безопасный счет.

- Администрация Улан-Удэ убедительно просит горожан быть бдительными и не дать мошенникам обмануть себя и своих близких! – предупреждают в мэрии Улан-Удэ. 

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