Происшествия 15.02.2024 в 11:45

В Бурятии на пожаре погиб сторож

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на пожаре погиб сторож
Утром 15 февраля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в 9 км от Бичуры произошло загорание гаражного бокса на фермерской стоянке в местности «Птичник». К месту вызова был направлен дежурный караул 15-го Бичурского отряда ГПС РБ.

«В здании гаража располагалось помещение для сторожа, где наблюдалось плотное задымление. Очаг возгорания находился внутри сторожки на кровати. Пожар был ликвидирован в течении 8 минут на площади 1,5 кв. м. В ходе тушения было обнаружено тело 46-летнего мужчины», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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