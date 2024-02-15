В Бурятии на пожаре погиб сторож

Утром 15 февраля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в 9 км от Бичуры произошло загорание гаражного бокса на фермерской стоянке в местности «Птичник». К месту вызова был направлен дежурный караул 15-го Бичурского отряда ГПС РБ.«В здании гаража располагалось помещение для сторожа, где наблюдалось плотное задымление. Очаг возгорания находился внутри сторожки на кровати. Пожар был ликвидирован в течении 8 минут на площади 1,5 кв. м. В ходе тушения было обнаружено тело 46-летнего мужчины», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС