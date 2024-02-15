Происшествия 15.02.2024 в 12:07

В Улан-Удэ ремонтник бытовой техники оказался мошенником

Парень содрал с горожанина 20 тысяч за ремонт холодильника, но чинить его не стал
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ремонтник бытовой техники оказался мошенником
Полиция Улан-Удэ расследует уголовное дело по факту мошенничества, связанного с ремонтом бытовой техники. Как сообщили в МВД Бурятии, преступление было совершено в ноябре прошлого года. У 44-летнего горожанина перестал морозить холодильник. В подъезде дома мужчина увидел объявление с предложением услуг ремонта оборудования и по указанному номеру связался со специалистом.

Приехавшие к нему молодые люди осмотрели технику. После чего сообщили: холодильник необходимо забрать в мастерскую. За устранение поломки они запросили 7 тысяч рублей, которые нужно было оплатить наперёд. Владелец имущества согласился на выдвинутые условия, однако потребовал заключить договор оказания услуг.

Спустя пять дней холодильник вернули владельцу. При этом за ремонт работник попросил еще 12,5 тысяч рублей, аргументировав возросшую стоимость оказанной услуги заменой основных деталей и узлов. Вновь стороны по настоянию потерпевшего заключили договор, после чего он перечислил оплату.

Однако горожанин, включив холодильник по рекомендации специалиста на следующие сутки, обнаружил, что неисправность не устранена, и понял, что его обманули. С заявлением о мошеннических действиях он обратился в полицию.

«Сотрудниками полиции самозанятый в сфере ремонта бытовой техники 27-летний улан-удэнец задержан. Он признался, что обманом завладел чужими деньгами, не имея при этом намерения ремонтировать сломанную технику. За помощью в транспортировке оборудования мужчина обратился к другу. Его противоправные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Причиненный ущерб он частично возместил», - рассказали в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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