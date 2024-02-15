Ревнивого жителя Бурятии осудили на шесть лет

В Баргузинском районе Бурятии осудили жителя поселка Усть-Баргузин, который, будучи пьяным, порезал своего знакомого на почве ревности. Темпераментный любитель спиртного проведет шесть лет в колонии общего режима.

Однажды ночью два жителя Усть-Баргузина распивали спиртное. Вскоре мужчины заскучали и пригласили присоединиться к ним общую знакомую. Мужчина, который находился в гостях у своего собутыльника, испытывал к женщине симпатию.

В ходе распития спиртного хозяин дома положил руку на плечо гостье. Приятелю это не понравилось и между ними произошел конфликт. Гость схватился за нож и ударил хозяина дома в живот. В результате хозяин дома получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с ранением пятого сегмента правой доли печени. Данное повреждение расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека.

Осознав, что натворил, гость сразу стал оказывать помощь потерпевшему, просил у него прощения, пытался остановить кровотечение. Женщине он поручил вызвать скорую помощь, для чего дал ей свой сотовый телефон.

До приезда врачей и сотрудников полиции пытался оказать помощь потерпевшему, скрываться не пытался. Принес извинения потерпевшему, раскаялся в содеянном.

На суде мужчина говорил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в результате чего плохо помнит обстоятельства нанесения удара. «Если бы он был в трезвом состоянии, то никогда бы не спровоцировал конфликт, произошедшее стало возможным именно в силу его опьянения», - говорится в материалах дела.

Женщина, из-за которой все произошло, охарактеризовала нападавшего как нормального человека, отметила, что в ту ночь они все были выпившие.

Баргузинский районный суд РБ признал жителя Усть-Баргузина виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





Фото: "Номер один"