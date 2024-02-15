Происшествия 15.02.2024 в 14:49

Ревнивого жителя Бурятии осудили на шесть лет

Мужчина порезал своего приятеля за проявление симпатии

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Ревнивого жителя Бурятии осудили на шесть лет

В Баргузинском районе Бурятии осудили жителя поселка Усть-Баргузин, который, будучи пьяным, порезал своего знакомого на почве ревности. Темпераментный любитель спиртного проведет шесть лет в колонии общего режима.

Однажды ночью два жителя Усть-Баргузина распивали спиртное. Вскоре мужчины заскучали и пригласили присоединиться к ним общую знакомую. Мужчина, который находился в гостях у своего собутыльника, испытывал к женщине симпатию.

В ходе распития спиртного хозяин дома положил руку на плечо гостье. Приятелю это не понравилось и между ними произошел конфликт. Гость схватился за нож и ударил хозяина дома в живот. В результате хозяин дома получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с ранением пятого сегмента правой доли печени. Данное повреждение расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека.

Осознав, что натворил, гость сразу стал оказывать помощь потерпевшему, просил у него прощения, пытался остановить кровотечение. Женщине он поручил вызвать скорую помощь, для чего дал ей свой сотовый телефон.

До приезда врачей и сотрудников полиции пытался оказать помощь потерпевшему, скрываться не пытался. Принес извинения потерпевшему, раскаялся в содеянном.

На суде мужчина говорил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в результате чего плохо помнит обстоятельства нанесения удара. «Если бы он был в трезвом состоянии, то никогда бы не спровоцировал конфликт, произошедшее стало возможным именно в силу его опьянения», - говорится в материалах дела.

Женщина, из-за которой все произошло, охарактеризовала нападавшего как нормального человека, отметила, что в ту ночь они все были выпившие.

Баргузинский районный суд РБ признал жителя Усть-Баргузина виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


Фото: "Номер один"

Теги
суд нож баргузинский район

Все новости

Ревнивого жителя Бурятии осудили на шесть лет
15.02.2024 в 14:49
Многодетной семье из Бурятии вручили ключи от внедорожника
15.02.2024 в 14:40
В Бурятии более 500 жителей получили новую профессию и работу
15.02.2024 в 14:22
Сегодня исполнилось бы 70 лет заслуженному врачу Бурятии Александру Болошинову
15.02.2024 в 14:16
Бойцы ВДВ из Бурятии заняли опорный пункт ВСУ, зачистив его от боевиков
15.02.2024 в 13:41
В Бурятии мужчина со злости стал громить чужую иномарку
15.02.2024 в 13:21
Глава Бурятии встретился с сельчанами и семьями участников СВО
15.02.2024 в 13:04
Наталья Бурдина поделилась новостями об Аюре
15.02.2024 в 12:25
В Улан-Удэ приставы заставили горожанку заплатить за купленный участок
15.02.2024 в 12:22
В Улан-Удэ ремонтник бытовой техники оказался мошенником
15.02.2024 в 12:07
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ ремонтник бытовой техники оказался мошенником
Парень содрал с горожанина 20 тысяч за ремонт холодильника, но чинить его не стал
15.02.2024 в 12:07
В Бурятии на пожаре погиб сторож
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении
15.02.2024 в 11:45
Улан-удэнцы в январе перевели мошенникам 46 млн рублей
Появились и новые способы обмана
15.02.2024 в 11:13
Предприимчивый житель Бурятии намыл полкилограмма золотого песка
Однако на след нелегального старателя вышли сотрудники ФСБ
15.02.2024 в 11:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru