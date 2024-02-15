Происшествия 15.02.2024 в 16:15

В Бурятии спасатели помогли матери попасть в запертый дом к ребенку

Годовалый малыш заперся изнутри
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии спасатели помогли матери попасть в запертый дом к ребенку
Днём, 15 февраля, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в селе Кырен Тункинского района, в запертом доме находится годовалый ребенок. По уточнённой информации следует, что мама ненадолго вышла во двор, оставив малыша в доме. Этим воспользовался ребенок и закрыл входную дверь изнутри на крючок. Вернувшись, женщина не смогла самостоятельно открыть дверь. Она обратилась за помощью к спасателям БРПСС.

Прибыв на место, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, в присутствии сотрудника полиции, при помощи аварийно-спасательного инструмента аккуратно вскрыли дверь, тем самым обеспечив доступ к ребенку. Проникнув внутрь дома, спасатели убедились, что девочка в порядке.

Благодаря профессиональной помощи спасателей БРПСС удалось избежать трагедии. С ребенком все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В удовлетворительном состоянии спасатели передали ребёнка матери.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью Вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Pixabay.com
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