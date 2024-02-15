Житель Бурятии получил пожизненный срок за убийство трех человек

Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 30-летнего ранее судимого жителя республики, обвиняемого в убийстве трех человек и двух эпизодах умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджога.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в феврале 2020 года обвиняемый на животноводческой стоянке в Еравнинском районе употреблял спиртное с одним из работников. Затем, во время произошедшей между ними ссоры, он нанес несколько ударов противнику табуретом по голове, отчего мужчина потерял сознание. Решив, что потерпевший умер, злоумышленник поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. В результате возникшего пожара потерпевший погиб от термических ожогов.После этого обвиняемый скрывался и бродяжничал, а затем вернулся на другую животноводческую стоянку, где работала его мать вместе с сожителем. Вечером 22 февраля 2023 года после употребления спиртного между ними возникла ссора, после которой злоумышленник решил убить родственников. Для этого он разлил возле входа в дом бензин и поджег его. Пламя отрезало потерпевшим путь наружу, и они задохнулись в дыму.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.Фото: «Номер один»