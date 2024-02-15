Происшествия 15.02.2024 в 17:22

Жительница Улан-Удэ случайно убила приятеля и ушла в многодневный запой

Все это время труп мужчины лежал в её квартире
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Текст: Ольга Лазарева
Жительница Улан-Удэ случайно убила приятеля и ушла в многодневный запой
13 февраля 2024 года в вечернее время в квартире одного из домов на улице Шумяцкого города Улан-Удэ нашли тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаным ранением живота. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении данного преступления на месте происшествия задержали 53-летнюю хозяйку квартиры. На допросе она дала подробные показания об обстоятельствах совершенного убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств женщине уже предъявили обвинение.   

По данным следствия, 9 февраля вечером к обвиняемой пришел приятель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который попросил у нее деньги на спиртное. Женщина отказала, из-за чего между хозяйкой и гостем произошла ссора, переросшая в потасовку, во время которой обвиняемая схватила нож и нанесла им удар в живот мужчине. Рана не кровоточила и казалась неопасной, поэтому потерпевший попросил не вызывать медицинскую помощь и остался на ночь. Следующим утром женщина ушла на работу, перед этим поинтересовалась самочувствием гостя. Потерпевший по-прежнему отказывался от помощи врачей. Вечером, вернувшись обратно, обвиняемая обнаружила мужчину мертвым.

В последующие несколько дней она беспрерывно употребляла спиртное и лишь 13 февраля вечером, встретив возле магазина подругу, рассказала ей о происшествии.

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.


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