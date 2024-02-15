В Бурятии инспекторы ДПС пресекли наркопреступление

Вечером 3 февраля сотрудники дорожно-патрульной службы, находившиеся на маршруте патрулирования в с. Бичура, на улице Комсомольской заметили автомобиль с государственным регистрационным знаком другого региона. При проверке документов в салоне транспортного средства, где находилась компания мужчин, автоинспекторы почувствовали характерный запах конопли. У пассажира они обнаружили сумку с наполненным травянистой массой пакетом внутри. Проведенная впоследствии экспертиза установила: содержимое мешка – марихуана весом более 200 граммов. Прибывшей на место следственно-оперативной группой в присутствии понятых запрещенное вещество изъято.53-летний злоумышленник признался, что приехал из Забайкальского края для сбора наркотического средства в целях собственного употребления. Чтобы добраться до пункта назначения, он, по его словам, «нанял такси».Гражданин нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление против жизни и здоровья. От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КРФ об АП.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.