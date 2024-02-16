Житель Улан-Удэ избил медика скорой за то, что тот «долго ехал»

В Железнодорожном районе Улан-Удэ работники скорой помощи приехали на вызов к женщине, у которой поднялось давление. На пороге квартиры медиков встретил пьяный мужчина, который стал упрекать их за то, что они долго ехали. Работники скорой пытались успокоить семейную пару, однако агрессивный мужчина набросился на них, ударив фельдшера по груди и голове. Медики вызвали наряд вневедомственной охраны, нажав «тревожную кнопку» в карете скорой помощи.«После прибытия росгвардейцев семейная пара успокоилась. Неадекватного 50-летнего мужчину задержали и доставили в полицию. С ним проводится разбирательство по факту нанесения побоев медицинскому работнику. Супругу дебошира, которая также была пьяна, работникам скорой помощи все же удалось осмотреть, однако от дальнейшей медицинской помощи женщина отказалась», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии