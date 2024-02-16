В Улан-Удэ осудили водителя, который потерял сознание за рулем

22 февраля 2023 года в вечернее время подсудимый, будучи осведомленным о диагностированной у него болезни, характеризующейся кратковременными потерями сознания, сел за управление своим автомобилем SubaruForester. При движении около дома 81 по улице Смолина возле регулируемого пешеходного перехода мужчина потерял сознание, в связи с чем допустил наезд на детей, которые переходили пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В результате совершенного ДТП одному ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.В судебном заседании водитель признал свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, частично загладил причиненный ущерб путем покупки лекарств, средств посттравматической реабилитации.Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 1 ст. 264 УК РФ, как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.При назначении наказания судом учтены положительные характеристики по месту жительства, наличие несовершеннолетних детей у подсудимого, в связи с чем последнему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, на период отбывания которого осужденный обязан ежемесячно ходить на отметку в уголовно-исполнительную инспекцию, также ему запрещено покидать пределы города Улан-Удэ и менять место жительства без согласия вышеуказанного органа.Кроме того, судом принято решение о лишении подсудимого права управлять транспортным средством.Приговором суда также удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с осужденного Шарапова морального вреда в размере 500 000 рублей. В целях обеспечения исполнения исковых требований судом сохранен арест на автомобиль подсудимого, на котором он совершил ДТП.Приговор не вступил в законную силу.Согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения водителю запрещено управлять транспортным средством не только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание, а также в болезненном или утомленном состоянии, - напомнили в Советском районном суде г. Улан-Удэ.