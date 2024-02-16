Происшествия 16.02.2024 в 10:04

Улан-удэнец хотел замаскировать нападение с ножом под роковую случайность

Однако судмедэкспертиза его версию не подтвердила
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнец хотел замаскировать нападение с ножом под роковую случайность
Судом установлено, что мужчина, безуспешно пытаясь выпроводить из своей квартиры соседку, с которой ранее распивал спиртные напитки, подошел к ней и ударил один раз ножом в область ключицы. Осознав содеянное, подсудимый оказал первую помощь и вызвал медиков.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый выдвинул версию о неумышленном причинении тяжкого вреда потерпевшей. Якобы в попытке заставить потерпевшую покинуть его квартиру он бросил в ее сторону в сложенном виде выкидной нож, который при ударе о дверной косяк раскрылся и воткнулся в ключицу потерпевшей.

Исследованное в судебном заседании заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому характер причиненного ранения свидетельствовал о нанесении целенаправленного удара, а также показания потерпевшей и свидетелей – медицинских работников позволили восстановить картину произошедшего и опровергнуть версию подсудимого.

Приговором Советского районного суда г. Улан-Удэ мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ –умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый в 2017 году освободился после отбытия наказания в виде длительного лишения свободы за убийство и причинение тяжкого вреда здоровья, в связи с чем улан-удэнцу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденному после отбытия данного наказания надлежит отбыть наказание в виде 1 года ограничения свободы, в период которого за его поведением будет осуществляться контроль со стороны уполномоченных органов.

Приговор вступил в законную силу.

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