Происшествия 16.02.2024 в 10:44
В Улан-Удэ осужденный за педофилию педагог покончил с собой в СИЗО
Он работал учителем музыки в детской школе искусств
Текст: Ольга Лазарева
В ночь на 14 февраля задержанный, который содержался в улан-удэнском СИЗО, добровольно ушел из жизни. Суд вынес ему обвинительный приговор накануне.
Как сообщает Телеграмм-канал Babr Mash, речь идет о 65-летнем педагоге, который работал руководителем хора в детской школе искусств. Также давал частные уроки игры на гитаре.
«Арестовали его в сентябре прошлого года за три эпизода по статье "Насильственные действия сексуального характера с лицами, не достигшими 14-летнего возраста". 13 февраля суд вынес обвинительный приговор. Но в колонию мужчина не отправился: утром следующего дня его нашли мёртвым в туалете. Записки не оставил. До этого он уже пытался покончить жизнь самоубийством», - пишет Babr Mash.
Напомним, мы уже писали об этой истории. 1 сентября. Маша (имя изменено) пришла на праздничную линейку в Детскую школу искусств.
«Как рассказала девочка, там ещё до торжества её приметил 65-летний преподаватель, который предложил «посмотреть новый класс». Но дальше, со слов Маши, педагог вдруг резко изменился - едва они остались наедине, он начал трогать ученицу и даже попытался её поцеловать», - сообщал Телеграмм-канал Baza.
Девочке всё-таки удалось вырваться, а уже дома она поведала о произошедшем маме. В итоге женщина сообщила о наклонностях преподавателя в полицию, и вскоре его отправили под арест. Правда, сам учитель обвинения категорически отрицал – якобы Маша всё попросту выдумала.
В школе новости об уголовном деле стали полной неожиданностью - учителя уверяли, что преподаватель был на хорошем счету, ранее ничего подозрительного за ним не наблюдалось.
Как сообщает Телеграмм-канал Babr Mash, речь идет о 65-летнем педагоге, который работал руководителем хора в детской школе искусств. Также давал частные уроки игры на гитаре.
«Арестовали его в сентябре прошлого года за три эпизода по статье "Насильственные действия сексуального характера с лицами, не достигшими 14-летнего возраста". 13 февраля суд вынес обвинительный приговор. Но в колонию мужчина не отправился: утром следующего дня его нашли мёртвым в туалете. Записки не оставил. До этого он уже пытался покончить жизнь самоубийством», - пишет Babr Mash.
Напомним, мы уже писали об этой истории. 1 сентября. Маша (имя изменено) пришла на праздничную линейку в Детскую школу искусств.
«Как рассказала девочка, там ещё до торжества её приметил 65-летний преподаватель, который предложил «посмотреть новый класс». Но дальше, со слов Маши, педагог вдруг резко изменился - едва они остались наедине, он начал трогать ученицу и даже попытался её поцеловать», - сообщал Телеграмм-канал Baza.
Девочке всё-таки удалось вырваться, а уже дома она поведала о произошедшем маме. В итоге женщина сообщила о наклонностях преподавателя в полицию, и вскоре его отправили под арест. Правда, сам учитель обвинения категорически отрицал – якобы Маша всё попросту выдумала.
В школе новости об уголовном деле стали полной неожиданностью - учителя уверяли, что преподаватель был на хорошем счету, ранее ничего подозрительного за ним не наблюдалось.
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