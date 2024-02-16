Происшествия 16.02.2024 в 10:48

Крупный пожар потушили сегодня ночью в Улан-Удэ

Площадь возгорания составила 175 кв. метров
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Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар потушили сегодня ночью в Улан-Удэ
Сообщение о загорании частного жилого дома на улице Лебедева в Улан-Удэ поступило после полуночи. Как сообщили в МЧС Бурятии, на момент прибытия первого пожарного подразделения горели кровли дома и гаража по всей площади. Чуть меньше часа понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение.

«Общая площадь пожара составила 175 кв. метров, пострадавших нет. Всего привлекались 23 человека и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона», - рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.



Фото: МЧС
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