Крупный пожар потушили сегодня ночью в Улан-Удэ

По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.









Сообщение о загорании частного жилого дома на улице Лебедева в Улан-Удэ поступило после полуночи. Как сообщили в МЧС Бурятии, на момент прибытия первого пожарного подразделения горели кровли дома и гаража по всей площади. Чуть меньше часа понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение.«Общая площадь пожара составила 175 кв. метров, пострадавших нет. Всего привлекались 23 человека и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона», - рассказали в МЧС.Фото: МЧС