Происшествия 16.02.2024 в 10:59

В Бурятии раскрыли кражу, совершенную психически нездоровой девушкой

Она вызвалась проводить родственницу, а сама незаметно вытащила у нее из рюкзака кошелек
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии раскрыли кражу, совершенную психически нездоровой девушкой
Ночью 4 февраля в ОМВД России по Джидинскому району обратилась 30-летняя жительница с. Петропавловка. Она сообщила, что неизвестным из её рюкзака был похищен кошелек с 15 тысячами рублей и банковскими картами. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Правоохранители выяснили, что пропажу заявительница обнаружила после визита к родственнику в другое село, где поздним вечером в компании распивала спиртное. Уже вскоре они установили подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя внучка хозяина дома. Во время застолья подозреваемая услышала доносившиеся из-за стола слова гостьи о том, что у неё имеются деньги, и, когда та собралась уходить, вызвалась проводить её до ворот ограды. Следуя за изрядно выпившей женщиной, она незаметно открыла её рюкзак и вынула кошелёк. Купюры девушка спрятала в банке с крупами, а от портмоне и банковских карт избавилась: сожгла в печи.

В содеянном задержанная гражданка призналась сотрудникам полиции. Похищенные денежные средства у неё изъяты.

Отметим, девушка нигде не учится и не работает, состоит на учёте у врача-психиатра. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба). 


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