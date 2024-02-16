В Бурятии раскрыли кражу, совершенную психически нездоровой девушкой

Ночью 4 февраля в ОМВД России по Джидинскому району обратилась 30-летняя жительница с. Петропавловка. Она сообщила, что неизвестным из её рюкзака был похищен кошелек с 15 тысячами рублей и банковскими картами. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.Правоохранители выяснили, что пропажу заявительница обнаружила после визита к родственнику в другое село, где поздним вечером в компании распивала спиртное. Уже вскоре они установили подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя внучка хозяина дома. Во время застолья подозреваемая услышала доносившиеся из-за стола слова гостьи о том, что у неё имеются деньги, и, когда та собралась уходить, вызвалась проводить её до ворот ограды. Следуя за изрядно выпившей женщиной, она незаметно открыла её рюкзак и вынула кошелёк. Купюры девушка спрятала в банке с крупами, а от портмоне и банковских карт избавилась: сожгла в печи.В содеянном задержанная гражданка призналась сотрудникам полиции. Похищенные денежные средства у неё изъяты.Отметим, девушка нигде не учится и не работает, состоит на учёте у врача-психиатра. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба).