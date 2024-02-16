Происшествия 16.02.2024 в 12:29

В Бурятии восьмиклассник пришел в школу с топором

Он хотел расправиться со старшеклассником, который отобрал у него электронную сигарету
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии восьмиклассник пришел в школу с топором
В Бурятии восьмиклассник пришел в школу с топором. Однако нападение было предотвращено. Охранник задержал на входе восьмиклассника, который заявился на уроки с топором. Пацан хотел отомстить школьнику постарше, который отнял у него вейп. По данным ТГ-канала SHOT, бдительный школьный охранник предотвратил возможную трагедию в школе села Михайловка Закаменского района. 

После обеда на перемене у двух подростков возник конфликт из-за электронной сигареты: девятиклассник отнял у восьмиклассника вредную парилку и отказывался отдавать. 14-летний парень решил закрыть вопрос радикально: сходил домой за тором и вернулся в школу с целью забрать своё. К счастью, трагедию предотвратил школьный охранник: дальше порога пацану с оружием пройти не удалось. На место вызвали полицию. Выяснилось, что восьмиклассник ранее уже стоял на учёте ПДН, в отличие от его оппонента. 

- Днем 15 февраля в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району поступило сообщение от директора образовательного учреждения о конфликте учеников. Пострадавших нет. В настоящее время все участники конфликта установлены. Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Закаменскому району работают с несовершеннолетними и их законными представителями. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - прокомментировали случившееся в МВД по РБ. 

Фото: Pixabay. com
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