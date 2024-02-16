Происшествия 16.02.2024 в 12:32

Житель Бурятии натравил собаку на полицейского и ударил его бруском

Агрессивного мужчину отдали под суд, но строго наказывать не стали
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии натравил собаку на полицейского и ударил его бруском
Гусиноозерский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как рассказали в пресс-службе суда, в отдел полиции Селенгинского района поступил звонок. Заявитель пожаловался, что у соседей громко играет музыка и происходит семейный скандал. Для проверки сообщения на место выехала следственно-оперативная группа.

Прибыв на адрес, сотрудники МВД сообщили проживавшему там мужчине и его супруге, что на них поступила жалоба от соседей и им необходимо дать объяснения. В ответ обвиняемый спустил с цепи собаку и скомандовал ей напасть на полицейского. Затем злоумышленник ударил стража порядка деревянным бруском, после чего, схватив его обеими руками за форменное обмундирование, уронил на землю.

Однако долго оказывать сопротивление полицейским обвиняемый не смог – в итоге его скрутили и заковали в наручники.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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