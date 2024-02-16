Происшествия 16.02.2024 в 13:23
В Улан-Удэ 11-летняя девочка перевела мошенникам более 90 тыс. рублей с маминой карты
Во время игры на телефоне школьница перешла по ссылке и попала в чат с «менеджером»
Текст: Ольга Лазарева
В дежурную часть ОП № 1 УМВД России по г. Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что вечером этого же дня ее 11-летняя дочь играла в онлайн – игру на телефоне и общалась в игровом чате с другими участниками. В ходе игры школьница перешла по ссылке и попала в чат с «менеджером».
Аферист сказал ей взять телефон мамы, войти в приложение банка и перевести деньги на определенный счет. Когда девочка выполнила все условия, он удалил чат.
Мать узнала о пропаже крупной суммы из сообщений от банка. Она обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
МВД по Республике Бурятия предупреждает родителей школьников о необходимости контроля за времяпрепровождением детей и ограничения доступа несовершеннолетних к платежным средствам.
Аферист сказал ей взять телефон мамы, войти в приложение банка и перевести деньги на определенный счет. Когда девочка выполнила все условия, он удалил чат.
Мать узнала о пропаже крупной суммы из сообщений от банка. Она обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
МВД по Республике Бурятия предупреждает родителей школьников о необходимости контроля за времяпрепровождением детей и ограничения доступа несовершеннолетних к платежным средствам.
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