В Улан-Удэ 11-летняя девочка перевела мошенникам более 90 тыс. рублей с маминой карты

В дежурную часть ОП № 1 УМВД России по г. Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что вечером этого же дня ее 11-летняя дочь играла в онлайн – игру на телефоне и общалась в игровом чате с другими участниками. В ходе игры школьница перешла по ссылке и попала в чат с «менеджером».Аферист сказал ей взять телефон мамы, войти в приложение банка и перевести деньги на определенный счет. Когда девочка выполнила все условия, он удалил чат.Мать узнала о пропаже крупной суммы из сообщений от банка. Она обратилась в полицию.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.МВД по Республике Бурятия предупреждает родителей школьников о необходимости контроля за времяпрепровождением детей и ограничения доступа несовершеннолетних к платежным средствам.