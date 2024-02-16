Происшествия 16.02.2024 в 14:59

Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту инцидента в школе Закаменского района

Ученик восьмого класса пришел в школу с топором
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Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту инцидента в школе Закаменского района
Органы прокуратуры республики организовали проверку и поставили на контроль установление обстоятельств инцидента, произошедшего в образовательном учреждении с. Михайловка Закаменского района с участием учащегося 8 класса. Причины и условия устанавливаются.

В ходе надзорных мероприятий дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других федеральных законов.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, происшествие случилось в школе Закаменского района. После обеда на перемене у двух подростков возник конфликт из-за электронной сигареты: девятиклассник отнял у восьмиклассника вредную парилку и отказывался отдавать. Как сообщает телеграмм-канал SHOT, 14-летний парень решил закрыть вопрос радикально: сходил домой за тором и вернулся в школу с целью забрать своё. К счастью, трагедию предотвратил школьный охранник: дальше порога пацану с оружием пройти не удалось. На место вызвали полицию. Выяснилось, что восьмиклассник ранее уже стоял на учёте ПДН, в отличие от его оппонента. 

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