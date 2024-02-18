Убийство после Сагаалгана

В 2008 году мужчина хладнокровно расправился с 31-летней улан-удэнкой, матерью двоих детей. Случайно увидев на безлюдной улице хорошо одетую незнакомку, он приметил ее норковую шапку. Встретив неожиданный отпор со стороны жертвы, бандит пустил в ход нож. Прихватив головной убор, он оставил истекающую кровью женщину умирать. На удивление, спустя столько лет преступника удалось поймать. При этом его выдала шапка.Февраль, 2008 год. Днем ранее в городе отпраздновали Сагаалган. Гулянку продолжали жители мкр. Шишковка Евгений и Елена. Они состояли друг с другом в близких отношениях - ранее были в браке, затем развелись, но продолжали жить вместе. Распивали дома спиртные напитки. В какой-то момент у парочки кончились сигареты. Денег на их покупку не было. Однако, поскребя по сусекам, они кое-как насобирали мелочь и направились в круглосуточный киоск, в котором сигареты продавали поштучно.К этому времени потемнело, на улице было холодно. Киоск находился на конечной остановке маршрута № 63. По вечерам киоск закрывался и товары продавали через специальное окно в двери. Расстояние от киоска до дома было небольшим, весь путь занимал примерно десять минут пешком.Когда сожители подходили к киоску, впереди себя они заметили женщину, одетую в короткую шубу. На голове была надета норковая шапка. В руках горожанка несла пакет. Когда Евгений увидел ее, то он сказал сожительнице сходить за сигаретами, а сам тем временем «отработает» шапку, то есть ограбит незнакомку.Елена направилась в киоск. Евгений же пошел за незнакомой женщиной в сторону горы. Елена быстро купила сигареты, а когда вернулась, увидела, что ее сожитель и незнакомка лежат на земле и борются. Происходящее освещал свет от фонарного столба. Сожитель позвал Елену на помощь. Она побежала в их сторону. Когда подбежала к дерущимся, то увидела, что Евгений лежит на спине, а женщина сидит на нем сверху. Елена принялась спасать мужа - взяла его за обе ноги руками и стала вытаскивать из-под этой незнакомки. Пока Елена покупала сигареты, сожитель уже успел несколько раз пырнуть жертву ножом, задев жизненно важные органы. Однако, как Елена позже утверждала на допросах, она не видела, что женщина ранена, и не знала, что Евгений ударил жертву ножом.Освободившись от хватки горожанки, Евгений вырвал у нее из рук норковую шапку и засунул ее за пазуху. Они побежали в сторону дома.Все это время улица была безлюдна. В какой-то момент, когда они побежали, Елена обернулась и увидела, что их жертва встала и пошла в сторону горы вверх. Когда они отбежали, сожитель выбросил какой-то нож. Она заметила, что нож был с коричневой рукоятью, похож на тот, которым они пользовались дома в быту. Также она обратила внимание, что на голове у Евгения не было его вязаной серой шапки, в которой он вышел из дома. И поняла, что он обронил ее во время возни с ограбленной женщиной. Позднее благодаря именно этой серой шапке следствие и сможет изобличить преступника.Вскоре они прибежали домой. Помимо них в квартире проживала мать сожителя, но ее дома в этот день не было. Сожители, прибежав домой с добычей, продолжили возлияния.На следующий день мать Евгения пришла с работы и рассказала сыну и его бывшей жене о том, что недалеко от их дома произошло убийство. Елена поняла, что к убийству причастен ее избранник. Однако сообщать в полицию об этом не стала, так как не хотела, чтобы ее сожитель отправился за решетку.На следующий день парочка как ни в чем не бывало поехала на рынок «Мелькомбинат». Там мужчина продал сорванную с незнакомки норковую шапку за 500 рублей. На вырученные деньги они купили пиво и сигареты.Об убитой известно, что ей было всего 31 год. Улан-удэнка работала поваром в детском саду. У нее остались родная старшая сестра, двое детей – двух и 12 лет, а также гражданский муж. Старшая сестра рассказывала в суде, что они рано потеряли родителей и остались одни, поэтому отношения между ними были крепкие, женщины часто общались, отмечали праздники.Семья у погибшей была дружная. Свою младшую сестру женщина описала как добрую, общительную. У нее было много друзей. Высокая девушка атлетического телосложения могла постоять за себя, была активной, спортивной, в юношестве занималась легкой атлетикой. По характеру она была бойкой, отчаянной, дерзкой, иногда безрассудной, имела собственную точку зрения, активно ее отстаивала. Своим имуществом очень сильно дорожила, старалась беречь, никому не отдавала, понимала, что ей многое достается только собственным трудом. Сестра погибшей думает, что ее убили из-за новой одежды, что та добровольно ее не отдала, и это стоило ей жизни. Убитая вела обычный образ жизни, много работала, старалась поднять детей. Со своим окружением поддерживала хорошие, приятельские отношения, пользовалась почетом и уважением среди близких. Одним словом, погибшая женщина была хорошим человеком.Старшая сестра видела погибшую всего за сутки до трагедии, накануне они вместе отметили праздник Сагаалган. Вспомнила, как счастливая девушка хвасталась ей новыми вещами: норковой шапкой и мутоновой шубкой, показывала их и говорила, что только что купила: шапку за 6000 рублей, а шубу за 40 000. На покупку даже взяла кредит и должна была платить по 6 000 рублей ежемесячно. Без привлечения кредитных средств, увы, она не могла себе позволить купить эти вещи – ее зарплата в детсаду не превышала 9000 рублей.Муж убитой рассказал в суде, что они прожили вместе пять лет. Характер у его любимой был неконфликтный, она имела много подруг со школы, хорошо общалась с коллегами. За свое могла побороться, но агрессии не проявляла.В роковой вечер девушка, отметив с коллегами праздник, пошла в гости к знакомой, проживающей в мкр. Стеклозавод. Посидев у бывшей коллеги и немного выпив, она решила пойти домой. Возвращаясь домой, горожанка заметила, что ее кто-то преследует, поэтому зашла домой к еще одной подруге и рассказала, что ее преследуют. Сын знакомой решил женщину проводить. Парень довел улан-удэнку не до ее дома, а до столбов освещения, поскольку она сказала, что дальше дойдет сама, так как идти осталось недалеко. Но до дома, увы, так и не дошла.Житель Евгений Б., по вине которого погибла мать двоих детей, ранее неоднократно судим. В первый раз его осудили в 1997 году по ст. 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Вторая судимость была в 1999 году за грабеж. В 2016 году его вновь осудили по этой же статье. В 2018 году преступника осудили за кражу. Последняя судимость была в мае 2023 года и вновь за кражу.Из данных преступником показаний известно, что ранее он состоял в официальном браке с Еленой около десяти лет, в настоящее время они разведены. От совместного брака он имеет дочь. С 2008 года совместно с Еленой проживал в доме своей матери. Евгений работал официально в продуктовом магазине, а также имел подработки.Согласно справке-характеристике по месту жительства, Евгений Б. несколько раз привлекался к уголовной и административной ответственности, неоднократно находился в федеральном розыске. По характеру скрытный, внешне спокойный, общительный. Согласно справке-характеристике по месту отбывания наказания, Евгений Б. соблюдал правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, был трудоустроен, к работе относился добросовестно, привлекался к работам по благоустройству учреждения, случаев отказа от работы не было. На меры воспитательного воздействия реагировал правильно, делал для себя соответствующие выводы, обучился на машиниста котельных установок. По характеру в меру общительный, спокойный, отзывчивый, освободился условно-досрочно.На досуге вместе с сожительницей он, как правило, пьянствовал. Парочка пила запоями, иногда неделями, при этом уходили из дома. Сын сожительницы оставался со свекровью.В тот февральский вечер, когда он убил незнакомку, они с сожительницей выпили много водки и пива, пошли за сигаретами. Выходя из дома, он прихватил нож. Зачем он его взял, точно сказать не может, привычка из детства.После того, как узнал, что раненная им женщина умерла, он испугался и сидел дома около двух недель, боялся, что его могут посадить в тюрьму. О том, что он убил эту жительницу, никому не рассказывал.Позднее в суде мужчина всячески пытался отвертеться от ранее данных им же показаний. Так, к примеру, утверждал, что нож взял с собой, так как по работе необходимо было делать лучинки.Изобличить преступника помогла генетическая экспертиза. Из биологических следов на шапке серого цвета, принадлежавшей убийце, были получены препараты ДНК и проведено их сравнительное исследование. Позднее, сравнив материалы ДНК, удалось установить их принадлежность убийце.Действия Евгения Б. суд квалифицировал по ст. 105 ч. 2 п. «з» УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем.Суд установил, что Евгений Б. совершил особо тяжкое преступление, а к моменту принятия судом настоящего решения истекло более 15 лет. Однако, несмотря на это, преступнику не удалось уйти от ответственности.«Учитывая тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, связанного с убийством, сопряженным с разбоем, конкретные обстоятельства совершенного преступления и данные о личности подсудимого, суд в целях восстановления социальной справедливости считает невозможным применение к подсудимому сроков давности привлечения к уголовной ответственности и не находит оснований для освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления», - указано в материалах дела.Суд постановил признать Евгения Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: «Номер один»