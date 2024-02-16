В Улан-Удэ пенсионерка перевела на «безопасный счет» 665 тысяч рублей

15 февраля возбуждено уголовное дело по заявлению 77-летней пенсионерки, которая стала жертвой мошеннической схемы.Неизвестный злоумышленник, выдавая себя за сотрудника «Росфинмониторинга», позвонил женщине и рассказал о предполагаемой попытке оформления кредита на ее имя. Чтобы предотвратить эту ситуацию, пострадавшей было предложено следовать инструкциям.Доверчивая горожанка последовала указаниям мошенников и перевела на «безопасный счет» 665 000 рублей.В результате инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия и расследование для выявления личности злоумышленников.Фото: "Номер один"