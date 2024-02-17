Попасться на мелочах

Тогда по Бурятии изъяли 1360 бутылок «Боярышника». Дополнительно конфисковали 17 000 литров содержащего в своем составе этиловый спирт косметического средства «Вита-септ Космо Плюс», который хранился без сопроводительных документов на одном из улан-удэнских складов.





- Я лично проводил экспертизу по фабрике и ездил в суд. Погибших было немало. Следствию удалось установить, что руководитель предприятия нарушила обязательные требования пожарной безопасности. Ужасное дело, - вспоминает заместитель начальника отдела Владимир Карбаинов.





Благодаря дактилоскопической регистрации в Бурятии ежегодно идентифицируется от 600 до 1200 человек. На сегодняшний день в базе данных насчитывается около миллиона людей. Она не только помогает находить преступников, но и способна облегчить жизнь законопослушных граждан. Поскольку ситуации, когда человек, будучи вдали от дома, теряет все документы, нередки. Зарегистрированные ранее отпечатки пальцев подтверждают, что вы - это вы.





Все порой сталкиваются с досадными мелочами, такими как посадить пятно на недавно выстиранную одежду, забыть в комнате телефон и пойти за ним по ковру в ботинках. Казалось бы, обыденные нюансы - со всеми бывает. Однако именно такие бытовые моменты для эксперта-криминалиста - важная улика. «Номер один» удалось побеседовать с полицейскими из разных отделов МВД и выяснить, какие преступления удалось раскрыть при помощи этих самых пятен и следов.В основном эксперты-криминалисты - специалисты узкого профиля. Они собирают и исследуют улики с мест преступлений. После проведенной экспертизы (один из видов доказательств, с опорой на которые расследуются уголовные дела. - Прим. ред.) выдают заключение с детальным описанием того или иного вывода. После этого следователь определяет, как поступить с подозреваемым дальше.Среди экспертов-криминалистов есть сотрудники, которые выезжают на место преступления с масштабной линейкой, фотоаппаратом и чемоданом. А есть такие, кто работает в лабораториях. В некоторых случаях без их заключений невозможно обойтись. Например, если речь идет о наркотиках. Пока эксперт не подтвердит, что изъятый у гражданина порошок не был сахарной пудрой, привлекать его к уголовной ответственности не за что.В экспертно-криминалистическом центре один из отделов занимается криминалистической экспертизой материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). Работа сотрудников КЭМВИ обывателям не видна. Но именно от них зависит, повернется ли расследование в новое русло.- Мы проводим порядка 14 видов экспертиз. Определяем химический состав веществ и материалов. Наиболее востребованными у нас являются исследования наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Так как преобладающее количество уголовных дел связано непосредственно с ними. Также занимаемся исследованием спиртосодержащих жидкостей, алкогольной продукции и т. д. - рассказывает начальник отдела КЭМВИ Евгения Гулина.Для восточных регионов страны 2016 год запомнился массовым отравлением настойкой «Боярышника». Наиболее сильный удар пришелся по Иркутску. Там больничные койки переполнились за неделю. В тяжелом состоянии оказалось свыше 120 пациентов. Из них вернуться домой смогли только 44.- Смерть наступала из-за содержавшегося в «Боярышнике» метанола. При его окислении в организме образуются различные ядовитые вещества. Наш отдел работал практически круглосуточно. В сутки поступало порядка 100 видов жидкостей, каждую из которых исследовали, - вспоминает Евгения Гулина.В этом же отделе также занимаются исследованиями горюче-смазочных материалов. Сюда попадают образцы топлива после крушений авиационной техники. КЭМВИ помогал расследовать как минимум несколько катастроф. Одна из последних - крушение частного вертолета «Робинсон» на Верхней Березовке. Тогда под самый Новый год погибли пилот и три пассажира. Одним из них был бизнесмен Сергей Рогов, известный спортивный меценат, владелец ТРЦ People's Park.- Наш отдел принимал участие в проведении экспертизы топлива. Еще раз с подобным мы сталкивались в 2022 году. Когда при посадке в аэропорту «Байкал» потерпел крушение вертолет Ми-8. Техника принадлежала Улан-Удэнскому авиационному заводу. На борту воздушного судна находились три члена экипажа: летчик-испытатель, техник и второй пилот, - говорит начальник отдела КЭМВИ.К сожалению, тогда весь экипаж вертолета Ми-8 погиб. Как одну из самых сложных экспертиз КЭМВИ Евгения Гулина вспоминает изучение волокон с уцелевшего фрагмента детского платья. Ужасающая трагедия произошла 11 лет назад. Летом десятилетняя Вероника пропала в свой день рождения. Девочка направлялась к бабушке в гости. Ей предстояло пройти всего три километра. Но по дороге она встретила группу парней.Ими оказались 20-летний житель села Турунтаево и двое его 14-летних друзей - учеников местной специальной школы-интерната. Как выяснилось, подростки напали на Веронику в лесу, чтобы отобрать у нее деньги, подаренные родственниками на день рождения.Один из парней ударил Веронику камнем по голове. После чего они вместе перенесли жертву в лес. Там десятилетнюю девочку поочередно насиловали. А позже развели костер и сожгли, надеясь скрыть преступление.Обугленные останки нашли через пару дней. Несмотря на то, что тело было сильно повреждено, по оставшимся лоскутам одежды и волосам ее опознали. Подозреваемых задержали. Благодаря экспертизе следователи смогли доказать причастность группы парней к жестокому убийству и передать уголовное дело в Верховный суд.Также в экспертно-криминалистическом центре есть отдел специальных экспертиз. Где специалисты изучают все - от пожаров до экстремистских надписей.- Например, проводим пожарно-технические экспертизы, взрывотехнические, компьютерные и т. д. Раньше у нас даже были в арсенале фоноскопическая экспертиза (исследование звуковой и речевой информации с целью идентификации человека по голосу. - Прим. ред.) и радиотехническое направление, - рассказывает начальник отдела Александр Яньков.Специалисты устанавливают причину (на основании которой и формируется обвинительное заключение. - Прим. ред.) многих трагедий. Одна из таких произошла в 2011 году. Тогда в страшном пожаре погибли несколько человек, все они были выходцами из Средней Азии.Фабрика по производству перчаток вспыхнула в селе Турунтаево ночью. Оказалось, что многие из рабочих жили прямо там. Нелегальное общежитие развернулось в двухэтажном производственном здании, двери которого частенько запирались на ключ. По словам очевидцев, в цехе работало около десяти гастарбайтеров. Сначала загорелся один из станков, а позже взорвался газовый баллон. Огромное пламя тушили 28 пожарных и 12 единиц техники. В надежде уцелеть сотрудники фабрики выпрыгивали из окон. Но большая часть запертых в помещении людей не спаслась.Этот же отдел проводит и автотехнические экспертизы. Одна из таких сыграла большую роль в деле одного из бывших вице-спикеров Народного Хурала.Напомним, в 2020 году депутат Баир Жамбалов возвращался после рыбалки с озера Котокель, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час. Будучи на трассе возле села Батурино Прибайкальского района, он насмерть сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть после остановки рейсового автобуса. Депутат скрылся, даже не попытавшись оказать потерпевшей помощь.- Наш автотехник проделал много работы, осуществил целый комплекс автотехнических экспертиз. А после он отстаивал их в суде, - говорит Александр Яньков.Постарался и отдел КЭМВИ. Проведен целый ряд сравнительных экспертиз по нескольким объектам. Одними из них были чехлы из автомобиля Жамбалова, на которых искали волокна одежды сидевшего за рулем.Гособвинение запрашивало более десяти лет лишения свободы в колонии общего режима, однако он получил только шесть в колонии-поселении.Но наиболее тесно отдел специальных экспертиз связан с изучением техники. Из всевозможных приборов регулярно привозят компьютеры, телефоны, флешки, сим-карты, жесткие диски, планшеты и даже игровые автоматы.- Мы изымаем информацию с разных носителей через специализированные программы. Изучаем ее, а после передаем следователям. На цифровых носителях люди хранят многие вещи. Пароли, важные переписки по теме наркотиков и даже детскую порнографию. Нам важно предоставить все найденные доказательства, чтобы преступник понес справедливое наказание, - объясняет старший эксперт Екатерина Казачук.Перед нашим уходом в отдел специальных экспертиз доставили чемодан. В нем оказался беспилотный летательный аппарат. Откуда он взялся и что скрывает - загадка. Распутать ее предстоит изымающей информацию Екатерине. Новоприбывший агрегат стал первым беспилотником в отделе экспертизы.Отдел криминалистических экспертиз называют местом, где трудятся «классики». Ведь именно там реализуются традиционные виды кримэкспертиз. Например, дактилоскопические, портретные, баллистические, почерковедческие, трасологические и т. п.В детективных фильмах мы не раз видели, как эксперты-криминалисты приезжают на место преступления, распрыскивают какую-то жидкость, направляют на нее ультрафиолетовую лампу и находят несколько отпечатков рук. Но почему они светятся? Что лежит в чемодане сотрудников? Обо всем по порядку.Внутри унифицированного криминалистического чемодана хранится многое: комплект канцелярских принадлежностей, лупа, тест-полоски, медицинские перчатки, осветители, цифровая фотокамера, масштабная линейка, дактилоскопические кисти, степлер и т. д. Все то, что может понадобиться для осмотра места происшествия, изъятия объектов и фиксации следов для последующего проведения экспертиз и исследований.- Светящаяся слабым неоново-голубым светом жидкость - это люминол. С его помощью можно обнаружить разные телесные жидкости. Даже спустя многие годы, - говорит заместитель начальника «ЭКЦ МВД по РБ» Алексей Кольчугин.Еще к классу традиционных криминалистических экспертиз относится баллистическая (проводится для исследования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и следов их применения. - Прим. ред.).В 2019 году в Тарбагатайском районе Бурятии развернулась целая драма. Обвиняемый был владельцем животноводческой стоянки, на которой разводили скот и возделывали поля. А табун лошадей, принадлежащий его соседу, регулярно вытаптывал все посевы.В день совершения преступления соседские лошади вновь забрели на поля мужчины. Он позвонил участковому и, чтобы тот зафиксировал нарушение, удерживал табун на своей территории. Спустя время подъехал хозяин, который требовал выпустить его лошадей. Упрекая друг друга, мужчины поссорились.Многолетняя вражда фермеров подошла к финалу. Обвиняемый не выдержал очередного скандала и выстрелил в лобовое стекло автомобиля, где находился сосед. Пули попали потерпевшему в грудь и шею. Родственники обвиняемого принялись оказывать раненому первую помощь, вызвали врачей. Но вскоре от полученных повреждений мужчина скончался. Стрелок оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.- Ситуация была сложная. Наш отдел занимался экспертизой стекла. Сотрудники восстанавливали события того дня, проводили экспериментальную стрельбу с помощью идентичного оружия, устанавливали дистанцию выстрела и разлет картечи. Обвиняемому фермеру помимо покушения на убийство вменяли еще и общественную опасность деяния с применением огнестрельного оружия. Наша задача состояла в том, чтобы установить, представляло ли его действие общественную опасность или нет, - вспоминает Алексей Кольчугин.Бывает и так, что на исследование в отдел криминалистических экспертиз поступает оружие, способность которого стрелять еще предстоит доказать.- Как-то раз к нам привезли русское пехотное ружье образца 1842 года с затравочным отверстием. Его изъяли при обыске дома в одной из местных деревень. Соответственно, мы столкнулись с тем, что литературы по данному виду оружия попросту нет. Долго исследовали, но по итогу разобрались. Оказалось, что оно было дульнозарядное и заряжалось двумя золотниками дымного пороха. В оконцове мы смогли его зарядить на старый манер и произвести отстрел. Чтобы признать старинное ружье способным стрелять, - рассказывают сотрудники отдела кримэкспертиз.С недавних пор в отдел криминалистических экспертиз стало попадать оружие, привезенное с зоны СВО. Одним из примеров стал изъятый автомат Калашникова. Как жителю Бурятии удалось провезти его через всю страну до своего дома, гадают даже эксперты.На плечах отдела экспертиз тканей и выделений человека и животных лежат три основных направления: идентификация неопознанных тел по ДНК, идентификация лиц, оставивших следы с биологическими материалами, по сравнительным образцам, а также обязательная геномная регистрация.- Процесс выделения ДНК занимает от 20 минут до пяти часов. В зависимости от применяемого набора реактивов и сложности объекта, с которым идет работа, - объясняет эксперт отдела Виктор Сысоев.После ряда манипуляций генотип отображается на компьютере в виде графика. По нему невозможно определить расу, цвет волос или глаз человека. Но он позволяет индивидуализировать его на 100%. Исключением являются близнецы. Так как у них одинаковый генотип. Однако дактилоскопические отпечатки разные.- Из примеров идентификации неопознанных трупов был 19-летний срочник. Его останки были переданы в нашу лабораторию два года назад на генетическую экспертизу во время эксгумации. Мы нашли совпадение в базе данных, и оказалось, что последние 20 лет он был в розыске за дезертирство, - говорит эксперт.Это произошло в Прибайкальском районе еще в «нулевых». Парень ушел в увольнение и не вернулся в войсковую часть Кяхты. Его труп с проломленным черепом обнаружили достаточно поздно. Гнилостные изменения настолько преобразили останки, что мальчика похоронили как никому неизвестного. А параллельно с этим возбудили уголовное дело по статье о дезертирстве.- Все эти годы шло следствие. Но после исследования в лаборатории информация об убитом военнослужащем дошла до военно-следственного отдела. После чего сотрудники завершили уголовное преследование в отношении парня, - рассказывает Виктор Сысоев.Подобного рода исследования дают органам внутренних дел уникальные возможности поисков. Именно по ДНК в Улан-Удэ вычислили «молоточника».В 2016 году мужчина совершил череду нападений в Октябрьском районе города. Его жертвами стали несколько женщин, каждая из которых была изнасилована. Преступник действовал одинаково: подкрадывался со спины, бил по голове молотком, затем оттаскивал тело в укромное место. Вычислить, кем был мужчина, не получалось целых семь лет.Когда стало понятно, что все нападения совершались не просто в Октябрьском районе, а недалеко друг от друга. Начались массовые проверки ДНК. Всего по разным основаниям взяли десятки тысяч образцов. Так «молоточник» и попал в это сито. Им оказался З0-лeтний житель Улан-Удэ, который одно время пробовал затеряться в рядах правоохранителей. Известно, что в 2021 году он устроился в силовые структуры. Ho, тем не менее, оперативники раскрыли его грязное прошлое.Кто знает, как бы могли закончиться все вышеупомянутые дела, не будь экспертно-криминалистической системы. Возможно, парни, изнасиловавшие и убившие десятилетнюю девочку, остались бы безнаказанными, родители парня, которого 20 лет принимали за дезертира, так и не узнали бы правду о добропорядочном сыне, а «молоточник» продолжал бы разгуливать по городским улицам.Фото: «Номер один»