Происшествия 17.02.2024 в 13:32

В Бурятии стая собак расправилась с овцами

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Текст: Номер один
В Бурятии стая собак расправилась с овцами
В улусе Зурган-Дэбэ, Селенгинского района Бурятии, стая собак растерзала 15 овец. О случившемся стало известно из вайбер-чата «Селенга-инфо.24/7».

Я увидела 6-7 собак. Может быть, их было больше, но я не увидела. Напали на овец четыре черных хотошо, одна желтая собака, одна маленькая и еще одна средняя собака. Сегодня, когда пришли люди с администрации - часть этих собак лежала вдоль дороги,

- говорит хозяйка скота.

Главный специалист по муниципальному контролю в сфере благоустройства сообщил, что специалисты администрации сельского поселения «Ноехонское» выехали по заявке, осмотрели место происшествия, сделали фотографии места происшествия и предполагаемых собак. Позвонили в дежурную часть, сообщили о случившемся. На данный момент ожидается выезд сотрудников ОМВД.

Напомним, аналогичный случай произошел в одном из сел Селенгинского района год назад. Жители сообщили, что пасущийся скот на личных подворьях задавили волки. Однако сотрудники Бурприроднадзора с привлечением специалистов осмотрели места происшествий, поговорили с очевидцами, и не обнаружили следов волков. Как оказалось, нападения совершали собаки.


Фото: «Селенга-инфо.24/7».



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селенгинский район скот овцы собака

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