В Бурятии стая собак расправилась с овцами
Я увидела 6-7 собак. Может быть, их было больше, но я не увидела. Напали на овец четыре черных хотошо, одна желтая собака, одна маленькая и еще одна средняя собака. Сегодня, когда пришли люди с администрации - часть этих собак лежала вдоль дороги,
- говорит хозяйка скота.
Главный специалист по муниципальному контролю в сфере благоустройства сообщил, что специалисты администрации сельского поселения «Ноехонское» выехали по заявке, осмотрели место происшествия, сделали фотографии места происшествия и предполагаемых собак. Позвонили в дежурную часть, сообщили о случившемся. На данный момент ожидается выезд сотрудников ОМВД.
Напомним, аналогичный случай произошел в одном из сел Селенгинского района год назад. Жители сообщили, что пасущийся скот на личных подворьях задавили волки. Однако сотрудники Бурприроднадзора с привлечением специалистов осмотрели места происшествий, поговорили с очевидцами, и не обнаружили следов волков. Как оказалось, нападения совершали собаки.
Фото: «Селенга-инфо.24/7».