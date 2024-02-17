В Бурятии погиб мужчина, сорвавшись с высоты

Тело 34-летнего работника строительно-монтажной компании было найдено несколько дней назад в 30 км. от поселка Кичера возле электроопоры. На нем были зафиксированы повреждения, характерные для падения с высоты.

По предварительным данным, 14 февраля около полудня монтажник-высотник после завершения работ на одной из опор линии электропередач стал спускаться по специальным штырям, на высоте около 25 м. не удержался и сорвался вниз. При падении мужчина получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия,

- сообщили в региональной прокуратуре.

В настоящее время по данному факту Северобайкальским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

Фото: Следственное управление СК России по Бурятии