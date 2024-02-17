В Байкальске завели уголовное дело на воспитательницу

По результатам обращения одной из родительниц, заявившей о травмах, полученных ее сыном после посещения детского сада в Байкальске, прокуратура Иркутской области инициировала проверку в дошкольном учреждении Слюдянского района.

Правоохранительные органы предварительно установили, что с ноября 2023 г. по январь 2024 г. в одном из дошкольных учреждений Слюдянского района работник жестоко обращалась с детьми путем систематического нанесения побоев и причинения физических или психических страданий воспитанникам детского сада.

В связи с этим в Следственном комитете завели сразу два уголовных дела по статьям «Истязание несовершеннолетних» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».



На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются следователями. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.

Фото: Номер один