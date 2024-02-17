В Улан-Удэ задержан «старомодный» аферист

Следствием Управления МВД России по г. Улан-Удэ возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества, связанного с ремонтом бытовой техники. Преступление было совершено в ноябре прошлого года, когда у 44-летнего горожанина перестал морозить холодильник.

В подъезде дома мужчина увидел объявление о ремонте холодильников и позвонил по нему. В надежде как-то решить возникшую накануне проблему. Приехавшие к нему молодые люди осмотрели технику. После чего сообщили: «Холодильник необходимо забрать в мастерскую».

За устранение поломки они запросили 7 тысяч рублей, которые нужно было оплатить наперёд. Владелец имущества согласился на выдвинутые условия, однако потребовал заключения договора оказания услуг,

- рассказали в МВД по РБ.

Спустя пять дней оборудование было возвращено. При этом за ремонт работник попросил еще 12,5 тысяч рублей, аргументировав возросшую стоимость оказанной услуги заменой основных деталей и узлов. Вновь стороны по настоянию потерпевшего заключили договор, после чего оплата была перечислена.

Однако, включив холодильник - по рекомендации специалиста - только на следующие сутки, обнаружил, что неисправность не устранена. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Сотрудниками полиции самозанятый в сфере ремонта бытовой техники 27-летний улан-удэнец задержан. Он признался, что обманом завладел чужими деньгами, не имея при этом намерения ремонтировать сломанную технику. За помощью в транспортировке оборудования мужчина обратился к другу. Противоправные действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

- сообщили в МВД по РБ.

Отметим, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Причиненный ущерб он частично возместил.





Фото: Номер один



