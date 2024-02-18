Житель северного района Бурятии незаконно добыл золото на три миллиона рублей

Летом 2023 года 52-летний житель Баунтовского района нелегально добыл 625,19 граммов шлихового золота стоимостью более трех миллионов рублей.

Добытый золотой песок он перевез домой. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по РБ провели обыск в доме обвиняемого и изъяли незаконно добытый драгоценный металл.

По факту незаконного хранения и перевозки золота в крупном размере, УФСБ России возбудило уголовное дело. В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

13 февраля 2024 г. Баунтовский районный суд рассмотрено уголовное дело в отношении нелегального золотодобытчик, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК РФ (Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга).

На суде мужчина с предъявленным обвинением согласился, свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Действия подсудимого суд квалифицировал по ч. 4 ст. 191 УК РФ как незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, наличие на иждивении малолетних детей и совершеннолетнего сына-студента, благотворительную деятельность, болезненное состояние здоровья, отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом 80 000 рублей в доход государства.

Вещественные доказательства - шлиховое золото, хранящееся в УФСБ РФ по Республике Бурятия, обращено в доход государства.



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