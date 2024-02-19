Условно осужденный житель Улан-Удэ на 7 лет угодил в колонию

В Улан-Удэ суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции в отношении 25-летнего горожанина об отмене ему условного осуждения.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, несколько лет назад парень получил условный срок за сбыт наркотиков и с марта 2020 года состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции.«С момента постановки на учет молодой человек злостно не исполнял возложенные на него судом обязанности в виде обязательной ежемесячной явки в уголовно-исполнительную инспекцию для отчета о своем поведении, уведомлении о временных выездах за пределы Улан-Удэ. Также он был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. За неоднократно допущенные нарушения условий и порядка отбывания наказания по представлениям инспекции судом ему четыре раза продлевался испытательный срок. Кроме того, в связи с привлечением к административной ответственности за употребление наркотиков на него были возложены дополнительные обязанности. Вместе с тем осужденный не встал на путь исправления, должных выводов не сделал, продолжил допускать нарушения», - отметили в прокуратуре.Рассмотрев материалы дела, суд представление уголовно-исполнительной инспекции удовлетворил. Парню отменили условное осуждение и на 7 лет отправили в колонию строгого режима.Фото: «Номер один»