Происшествия 19.02.2024 в 09:34

Условно осужденный житель Улан-Удэ на 7 лет угодил в колонию

Парень не встал на путь исправления и регулярно нарушал закон
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Текст: Андрей Константинов
Условно осужденный житель Улан-Удэ на 7 лет угодил в колонию
В Улан-Удэ суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции в отношении 25-летнего горожанина об отмене ему условного осуждения.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, несколько лет назад парень получил условный срок за сбыт наркотиков и с марта 2020 года состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

«С момента постановки на учет молодой человек злостно не исполнял возложенные на него судом обязанности в виде обязательной ежемесячной явки в уголовно-исполнительную инспекцию для отчета о своем поведении, уведомлении о временных выездах за пределы Улан-Удэ. Также он был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. За неоднократно допущенные нарушения условий и порядка отбывания наказания по представлениям инспекции судом ему четыре раза продлевался испытательный срок. Кроме того, в связи с привлечением к административной ответственности за употребление наркотиков на него были возложены дополнительные обязанности. Вместе с тем осужденный не встал на путь исправления, должных выводов не сделал, продолжил допускать нарушения», - отметили в прокуратуре.

Рассмотрев материалы дела, суд представление уголовно-исполнительной инспекции удовлетворил. Парню отменили условное осуждение и на 7 лет отправили в колонию строгого режима.

Фото: «Номер один»

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