Дело о массовом отравлении шаурмой в Бурятии дошло до суда

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Джидинского района, обвиняемой по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).Как рассказали в следственном ведомстве, в ноябре 2023 года обвиняемая арендовала в селе Петропавловка киоск и стала там готовить и продавать шаурму. При этом она не соблюдала санитарно-эпидемиологические требования: киоск не был оборудован системой водоснабжения, в нем отсутствовали условия для мойки и дезинфекции кухонного инвентаря. В связи с этим в еду попали бактерии сальмонеллы, в результате чего 27 граждан, в том числе 14 детей, купивших шаурму в киоске с 21 по 24 ноября, заболели сальмонеллезом, а также острым гастроэнтеритом неясной этиологии.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Как отметили в прокуратуре, обвиняемой грозит до 2 лет лишения свободы.Фото: Следственный комитет Бурятии