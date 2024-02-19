В Бурятии загорелся дом из-за неправильно построенной печи

Утром 19 февраля, на пульт пожарной охраны 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ поступило сообщение о загорании в двухквартирном жилом доме, расположенном в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. К месту вызова был направлен дежурный караул 18-ой пожарной части.На момент прибытия пожарного подразделения в квартире наблюдалось плотное задымление, пожарными было обнаружено загорание потолочного перекрытия в одной из комнат.Пожар был ликвидирован в течении 29 минут на площади 10 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей: а именно, недостаточная разделка дымовой трубы в месте её прохождения через деревянное перекрытие, в следствии чего произошёл перекал печной трубы, сообщает агентство ГО и ЧС РБ.При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».