Происшествия 19.02.2024 в 10:06

В Бурятии загорелся дом из-за неправильно построенной печи

Пожар удалось потушить за полчаса
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии загорелся дом из-за неправильно построенной печи
Утром 19 февраля, на пульт пожарной охраны 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ поступило сообщение о загорании в двухквартирном жилом доме, расположенном в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. К месту вызова был направлен дежурный караул 18-ой пожарной части.

На момент прибытия пожарного подразделения в квартире наблюдалось плотное задымление, пожарными было обнаружено загорание потолочного перекрытия в одной из комнат.

Пожар был ликвидирован в течении 29 минут на площади 10 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печей: а именно, недостаточная разделка дымовой трубы в месте её прохождения через деревянное перекрытие, в следствии чего произошёл перекал печной трубы, сообщает агентство ГО и ЧС РБ. 

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

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