Происшествия 19.02.2024 в 10:52
В Бурятии под лёд провалился эвакуатор
Водитель проигнорировал запрещающие знаки
Текст: Андрей Константинов
18 февраля водитель автоэвакуатора, игнорируя запрещающие знаки, выехал на лед Баргузинского залива в местности Лопатки. Как сообщили в МЧС Бурятии, одним колесом автомобиль застрял в трещине и не смог выехать самостоятельно. Ночью грузовик извлекли из ледового плена. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.
Фото: МЧС Бурятии
Фото: МЧС Бурятии
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