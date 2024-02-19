В Бурятии под лёд провалился эвакуатор

18 февраля водитель автоэвакуатора, игнорируя запрещающие знаки, выехал на лед Баргузинского залива в местности Лопатки. Как сообщили в МЧС Бурятии, одним колесом автомобиль застрял в трещине и не смог выехать самостоятельно. Ночью грузовик извлекли из ледового плена. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.Фото: МЧС Бурятии