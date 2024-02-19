Происшествия 19.02.2024 в 12:37

В селах Бурятии появились собаки, которые убивают домашний скот

Сельчане уверены, что эти псы ведут себя ненормально и потому очень опасны
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Текст: Ольга Лазарева
В селах Бурятии появились собаки, которые убивают домашний скот
Тревожные сигналы фермеров Селенгинского района про собак с аномальным поведением продолжают поступать. 

- Свора собак задавила 15 овец у односельчанки прямо в ограде дома. Не спеша, вальяжно ушли на свалку, где можно доедать выброшенные трупы КРС. С ними ничего нельзя сделать. Был бы муж дома, придумал бы что-нибудь, уничтожил бы собак. Это второй случай с начала года, когда собаки едят скот во дворе, сообщила фермер из Ноехона Евгения. 

Случай произошел на прошлой неделе. Несмотря на жалобы от сельчан, на сегодняшний день ситуация не изменилась. 

- Безнадзорные собаки. Хозяев у них нет, питаются трупами на свалке. Время от времени совершают набеги на хозяйства, где нет своих больших псов. Обращалась в районную администрацию, но вместо спасения села от этих хищников, оштрафовали меня на 3 т.р.: приезжали по адресу, фотографировали нашу собачку, которая от дома дальше 200м не отходит одна без хозяев, боится быть разорванной этими зверями, - пишет Евгения на своей странице в соцсетях. 

Сельчане уверены, что эти собаки ведут себя не нормально и опасны даже для людей. 

- То, что собаки ведут себя ненормально, стало понятно не сегодня и не вчера. Такое поведение, несвойственное четвероногим друзьям человека, отмечаем уже несколько лет. А с появлением возможности делиться в местных чатах, этот вопрос время от времени озвучивается жителями с нарастающей тревогой, - говорит фермер. - На мое повторное обращение в районную администрацию о бездействии на обращение о безнадзорных собаках приходила отписка заместителя главы района по развитию сельских территорий. Не пойму, почему тогда сельской администрации сложно самой обращаться в отдел по благоустройству? Ведь в общем чате состоят, всю информацию читают, видят. 

Фото: соцсети
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