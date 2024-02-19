Происшествия 19.02.2024 в 13:23

В Иволгинском районе Бурятии у местного жителя нашли 20 килограммов марихуаны

54-летний мужчина прятал мешки с наркотиками в своем гараже
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Текст: Ольга Лазарева
В Иволгинском районе Бурятии у местного жителя нашли 20 килограммов марихуаны
17 февраля сотрудники наркоконтроля Отдела МВД России по Иволгинскому району в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий изъяли более 19,5 килограммов марихуаны у местного жителя. Три полимерных мешка и два пакета с травянистой массой были обнаружены в гараже 54-летнего мужчины.

Сельчанин рассказал, что собрал коноплю на одном из полей в ноябре прошлого года. Хотя он признался правоохранителям в употреблении наркотического средства, от освидетельствования гражданин отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

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Отметим, к уголовной ответственности подозреваемый привлекался около 30 лет назад. Подрабатывает случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.
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