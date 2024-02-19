В Иволгинском районе Бурятии у местного жителя нашли 20 килограммов марихуаны

17 февраля сотрудники наркоконтроля Отдела МВД России по Иволгинскому району в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий изъяли более 19,5 килограммов марихуаны у местного жителя. Три полимерных мешка и два пакета с травянистой массой были обнаружены в гараже 54-летнего мужчины.Сельчанин рассказал, что собрал коноплю на одном из полей в ноябре прошлого года. Хотя он признался правоохранителям в употреблении наркотического средства, от освидетельствования гражданин отказался, в связи с чем в отношении него был составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.Отметим, к уголовной ответственности подозреваемый привлекался около 30 лет назад. Подрабатывает случайными заработками.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.