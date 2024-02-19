Улан-удэнец взял в аренду игровую приставку и тут же продал ее

12 февраля в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 27-летнего владельца компьютерного клуба о краже. Он сообщил, что около месяца назад их клиент похитил из организации игровую приставку с двумя джойстиками. Оборудование молодой человек арендовал на сутки, но так и не вернул. Заявитель неоднократно связывался с подозреваемым по вопросу возврата имущества, но обещаний тот не выполнил. Причиненный ущерб составил более 38,5 тысяч рублей.Полицейскими 21-летний горожанин задержан. Он рассказал, что увидел объявление о сдаче в аренду игровой приставки в сети Интернет. Оплатив услугу, злоумышленник в тот же день сбыл оборудование в ломбард, чтобы, по его словам, «отдать вырученные деньги другу в счёт погашения долга».Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Работает вахтовым методом.Похищенное имущество изъято из точки скупки и возвращено правоохранителями владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.Фото: Pixabay.com